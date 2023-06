Messi confirmó que no volverá al Barcelona y las redes explotaron con divertidos memes

Lionel Messi hizo estallar una bomba en una entrevista conjunta con dos medios españoles en la que confirmó que no volverá al Barcelona tras no renovar su vínculo con el Paris Saint-Germain. Como no podía ser de otra forma, las redes sociales se hicieron eco de esta explosiva novedad y se llenaron con los memes más divertidos.

Después de varias idas y vueltas con respecto a su futuro, Lionel Messi decidió cuál será el equipo en el que jugará a partir de la próxima temporada después de haberse ido del Paris Saint Germain. El mejor jugador de la actualidad, finalmente decidió y seguirá su carrera en el Inter Miami de la MLS de Estados Unidos que preside David Beckham.

De esta forma, Messi definió cuál será el próximo equipo en el que jugará. La negociación entre el entorno del mejor jugador del mundo y su nuevo club incluyó múltiples ofertas. Entre ellas estuvo la del Barcelona y la del Al Hilal de Arabia Saudita, lo cual significó una millonada de dinero y de sentimientos encontrados para el campeón del mundo en Qatar 2022. En los últimos días, además, su padre tuvo varias reuniones con el presidente del club culé que permitían ver cómo se desarrollaban las transacciones con esa institución al que finalmente no regresará.

Los argentinos que juegan en el Inter Miami al que llegaría Lionel Messi

Actualmente, el plantel del Inter cuenta con sólo tres argentinos: Franco Negri -con pasado en Godoy Cruz y San Lorenzo-, Benjamín Cremaschi -nacido en Estados Unidos- y el ex-Defensa y Justicia, Nicolás Stefanelli. Además, Leandro González Pirez -quien viste los colores de River Plate- está a préstamo en el "Millonario" y regresaría en los próximos meses. Los primeros en arribar al poco tiempo de su fundación fueron Matías Pellegrini y Julián Carranza a los que también se sumaron los hermanos Higuaín.