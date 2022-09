Partidos hoy, sábado 3 de agosto: el fútbol argentino, Premier League, Lionel Messi y Us Open

Lionel Messi tendrá acción este sábado en el partido del PSG y, además, Julián Álvarez también jugará para el conjunto de Manchester.

Una vez más, este fin de semana, habrá acción deportiva de diferentes actividades. Desde Lionel Messi para el PSG hasta la Selección Argentina de Básquet que tiene nuevo entrenador en Pablo Prigioni. Por otro lado, también habrá actividad tanto en tenis como en la Fórmula 1.

Este sábado 3 de septiembre juegan Vélez vs Newell's, Liverpool vs Everton y el equipo en el que juega Dibu Martínez se enfrentará al poderoso Manchester City que contará con la presencia, una vez más, de Julián Álvarez.

Fútbol Argentino

15:30 Velez vs Newells (TNT)

15:30 Aldosivi vs Sarmiento (J) (ESPN)

18:00 Racing Club vs Argentinos (TNT)

20:30 Gimnasia (LP) vs Independiente (ESPN)

Premier League

8:30 Everton vs Liverpool (ESPN y Star +)

11:00 Brentford vs Leeds United (Star +)

11:00 Chelsea vs West Ham (Star +)

11:00 Newcastle vs Crystal Palace (Star +)

11:00 Nottingham Forest vs Bournemouth (Star +)

11:00 Tottenham vs Fulham (Star +)

11:00 Wolverhampton vs Southampton (ESPN y Star +)

13:30 Aston Villa vs Manchester City (ESPN y Star +)

Otros deportes

US Open: Desde las 13hs por ESPN y Star+

Selección de Básquet: Argentina vs Islas Vírgenes: 13:40 Transmite: DirecTV Sports y TyC Sports (TV), DirecTV Go y TyC Sports Play

Fórmula 1: Sábado 4 de septiembre - 10 hora. ESPN, Star +.

Boxeo: Andy "Destructor" Ruiz vs Luis King Kong Ortiz. La transmisión estará a cargo de ESPN KnockOut y comenzará en nuestro país a las 20:00.

Liga de Francia

12:00 Auxerre vs Marsella

14:00 Lyon vs Angers

16:00 Nantes vs PSG (Star + y ESPN)

Liga de España

09:00 Mallorca vs Girona

11:15 Real Madrid vs Betis

13:30 Real Sociedad vs Atletico Madrid

16:00 Sevilla vs Barcelona