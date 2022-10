Lionel Messi y una polémica declaración de Galtier, el DT de PSG: "Volver a ser"

La polémica frase de Christophe Galtier, el DT de PSG, sobre Lionel Messi tras el golazo a Niza de tiro libre por la Ligue 1. Qué dijo el entrenador francés.

Lionel Messi la está rompiendo en la temporada 2022-2023 en PSG de Francia, luego de una primera campaña de adaptación. Después del golazo del capitán de la Selección Argentina a Niza por la Ligue 1, su entrenador Christophe Galtier pronunció una frase polémica en la conferencia de prensa.

El delantero rosarino de 35 años marcó un tanto fenomenal de tiro libre y fue la figura del equipo durante la victoria por 2-1 como local en el estadio del Parque de los Príncipes. Una vez culminado el encuentro, el DT fue consultado por "La Pulga" y lo elogió, aunque de una manera bastante particular.

La polémica frase del DT de PSG sobre Messi: "Volver a ser"

En el diálogo con los medios en la sala del estadio, el estratega galo se refirió al atacante y aseguró que "´Leo´ está muy bien en lo mental". "Tengo la suerte, cada mañana, de tenerlo en los entrenamientos", añadió. Además, describió al argentino como "un jugador muy altruista, que juega con sus compañeros" y definió: "Ha vuelto a sus estándares estadísticos de cara al arco y obviamente puede volver a ser el mejor jugador del mundo, porque está feliz y en buena forma física". Más allá de los halagos, el testimonio que hizo ruido para muchos fue el de "puede volver a ser el mejor jugador del mundo", dado que un sector del ámbito futbolístico considera que el crack aún sigue siendo el mejor de todos.

Sobre la razón por la que volvió a sacar al rosarino del campo a los 86 minutos, Galtier explicó: "Hablé con Messi, jugó poco en el segundo partido con su Selección. Me dijo que no necesitaba parar y que podía empezar". "Es difícil retomar el ritmo cuando has jugado con la Selección y has viajado mucho", se sinceró con respecto a la reciente gira de "La Scaloneta" por Estados Unidos. Incluso, argumentó que "sacarlo antes en el juego fue complicado por el escenario, fue para encontrar otra asociación ofensiva".

La polémica frase de Galtier, DT de PSG, sobre Leo Messi.

El análisis de Galtier sobre PSG 2-1 Niza

Con relación al encuentro en sí, el DT opinó: "Nuestro inicio de la segunda mitad fue muy malo técnicamente y en cuanto a la intensidad. Niza se aprovechó de esto". También resaltó que "había que aportar sangre nueva y velocidad para cambiar las cosas. El parate internacional y el partido del miércoles (5 de octubre de 2022 por la Champions League ante Benfica en Portugal) pueden haber generado cierta desmotivación entre los jugadores". Y concluyó: "Niza también hizo un buen partido".

Los números de Messi en PSG en la temporada 2022-2023

En lo que va de su segunda campaña en Francia, el ex Barcelona acumula 12 partidos oficiales, con 7 goles y 8 asistencias.