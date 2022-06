Lionel Messi, liquidado por Marco Van Basten: "No está al nivel"

Marco Van Basten, excrack de Países Bajos, liquidó a Lionel Messi y dijo que no está al nivel de los mejores jugadores de la historia del fútbol mundial.

Aunque todos parezcan elogios para Lionel Messi en el ambiente del fútbol, también existen aquellos que suelen "pegarle" al capitán de la Selección Argentina. Entre ellos se encuentra Marco Van Basten, el exdelantero neerlandés que fue uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte.

En la entrevista con el medio France Football, el exfutbolista de Países Bajos se despachó contra "Leo", aunque también tuvo momentos en los cuales lo elogió. Como parte del extenso diálogo, el ídolo de Ajax y de Milan de Italia fue absolutamente contundente y lapidario con sus apreciaciones.

Van Basten disparó contra Messi: "No es el que se pone al frente"

Consultado en la charla acerca de cuáles son los mejores jugadores de la historia del fútbol para él, el exatacante no dudó y eligió a Pelé, Diego Maradona y Johan Cruyff. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su justificación, ya que argumentó que "Messi también es un gran jugador, pero Maradona siempre tuvo más personalidad en un equipo y Messi no es el que se pone al frente para ir a la guerra. No está al nivel de ellos tres".

Van Basten también elogió a Messi

No obstante, no todos fueron cuestionamientos para el astro de PSG. Cuando le preguntaron por la comparación entre el rosarino y Cristiano Ronaldo, se quedó con el ex Barcelona. De hecho, explicó en Corriere dello Sport de Italia que "Cristiano es un gran jugador, pero los que dicen que es mejor que Messi no saben nada de fútbol o lo dicen de mala fe".

Además, Van Basten destacó que "Messi es único" porque es un jugador "imposible de imitar e imposible de repetir". "Un jugador como él aparece cada 50 o 100 años... De niño, cayó en la olla en donde se forman los genios del fútbol", completó.

Marco Van Basten, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol.

Marco Van Basten, uno de los mejores futbolistas de la historia

Nacido en la ciudad de Utrecht de la ex Holanda el 31 de octubre de 1964, el crack de 57 años brilló en los únicos dos clubes en los que jugó: Ajax y Milan. Además, se destacó en la Selección mayor y también en las juveniles. Por si fuese poco, ganó tres Balones de Oro en 1988, 1989 y 1992, en la época en la que solamente se les entregaba la distinción de France Football a los jugadores europeos.

En la Primera división, disputó 437 partidos oficiales con 306 goles, 90 asistencias y 19 títulos, entre ellos 2 Champions Leagues, 2 Intercontinentales y 1 Eurocopa. Por último, fue el entrenador de Países Bajos, Ajax, Heerenveen y AZ Alkmaar.