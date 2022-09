Lionel Messi, destrozado por un ex DT en Barcelona: "Prefiero no hablar"

Un exentrenador de Lionel Messi en Barcelona lo acaba de destrozar públicamente. Después de la traumática e inesperada salida de "Leo" del club catalán en agosto de 2021, comenzaron a filtrarse más detalles acerca de las relaciones que tenía el capitán de la Selección Argentina en la interna y de ciertos pedidos en su posible nuevo contrato que la dirigencia no acató, motivo principal por el que se marchó a PSG (París Saint-Germain) de Francia.

En esta oportunidad, el que castigó a "La Pulga" fue nada menos que Quique Setién, uno de los últimos técnicos que tuvo en "El Barça". La etapa del exestratega de Betis en la Ciudad Condal duró apenas meses en 2020 y se fue con muchas diferencias con los referentes del plantel profesional.

Messi fue lapidado por Quique Setién, su ex DT en Barcelona: "Prefiero no hablar"

El técnico de 63 años repasó su tenso ciclo en "El Culé" como parte de la sección Informe Setién en el programa español Vamos. Como parte del avance del material que saldrá al aire el jueves 22 de septiembre de 2022 a las 17 horas de Argentina, al técnico le preguntaron por su vínculo con el crack rosarino y se limitó a responder de manera tajante: "De Messi prefiero no hablar". Acerca de aquella etapa en Catalunya, Setién añadió que "hay situaciones puntuales que son incómodas".

No obstante, el que se explayó al respecto fue su excolaborador principal Eder Sarabia, quien actualmente dirige a la Selección de Andorra. Como parte del mencionado programa, repasó: "Yo al principio tuve una muy buena relación, pero es verdad que luego se deteriora un poco por los resultados porque la situación del club no era la mejor...". "Creo que él no estaba feliz del todo y a raiz de eso (fue) su salida del Barça", profundizó.

Messi vs. Quique Setién en Barcelona

Si bien los rumores de la mala relación entre ambos comenzaron a filtrarse apenas un mes después de la asunción del entrenador, se hizo visible cuando el rosarino ni siquiera lo miró ni le prestó atención en pleno partido, cuando el DT le estaba dando indicaciones durante un parate para refrescarse. Tanto el 10 como su entonces compañero y amigo Luis Suárez hablaron entre ellos, se desentendieron de la situación y volvieron a la cancha rápidamente.

Quique Setién, quizá el DT con el que peor se llevó Messi en su carrera.

En aquella ocasión, Setién se quedó mirando a "Leo" incrédulo, entendió que había sido una falta de respeto y una ninguneada pública, y ya no hubo vuelta atrás en el vínculo entre ambos. A partir de entonces comenzaron dardos e indirectas entre los dos y el estratega se tuvo que marchar por la falta de resultados positivos.

Más tarde, luego de que el torneo nacional 2019-2020 quedara en manos del archirrival histórico Real Madrid, Messi habló en pleno campo de juego y disparó indirectamente contra el técnico: "Tenemos que hacer una autocrítica global y pensar en lo que hicimos mal, no en que nos ganaron porque simplemente el rival fue mejor". "Nos ganan en intensidad, en ganas, en concentración... No estamos haciendo las cosas bien. Está claro que no nos alcanzó ni para LaLiga, y si seguimos así la Champions (League) la vamos a perder también", remarcó en ese entonces.

Incluso, en noviembre de 2020, Quique fue entrevistado por su colega Vicente del Bosque en El País y aseveró que "hay jugadores que no son fáciles de gestionar. Entre ellos Leo, es verdad". "También hay que tener en cuenta que es el mejor futbolista de todos los tiempos... ¡Y quién soy yo para cambiarle!", amplió.

Resignado, el español indicó que "si allí le han aceptado durante años como es y no le han cambiado... Hay otra faceta, que no es la de jugador, y es más complicada de gestionar. Mucho más". Igualmente, aclaró que se trata de "algo inherente a muchos deportistas, como se ve en el documental de Michael Jordan”.

Con relación a las actitudes de Messi en el día a día, el europeo recalcó que el argentino "es muy reservado, pero te hace ver las cosas que él quiere. No habla mucho. Sí, mirar, mira…". "Después de marcharme, lo que sí tengo claro es que en determinados momentos tendría que haber tomado otras decisiones, pero hay algo que está por encima de ti: el club", expresó.

Setién señaló que "hay millones de personas que piensan que Messi, o cualquier otro jugador, es más importante que el club y que el entrenador". "Este jugador, como otros a su alrededor, han vivido durante 14 años ganando títulos, ganándolo todo”, puntualizó. "He tenido experiencias suficientes para hacer una valoración exacta de cómo son realmente ese muchacho y los demás”, cerró.