Las últimas palabras de Pelé sobre Messi: la hija del brasileño filtró qué dijo

Kely Nascimento, hija de Pelé, comentó en las redes sociales cuáles fueron las últimas palabras que su padre dijo sobre Lionel Messi en pleno Mundial de Qatar 2022. Los detalles del diálogo que mantuvo con Antonela Roccuzzo en el baño de la gala de los premios The Best.

Kely Nascimento, la hija de Pelé, hizo una emotiva publicación en su cuenta oficial de Instagram acerca de una charla que tuvo con Antonela Roccuzzo en un baño sobre las últimas palabras que dijo su padre sobre Lionel Messi y la Selección Argentina. En pleno Mundial de Qatar 2022, pocos días antes de la muerte del crack brasileño, la escritora reconoció ante la rosarina que "O Rei" quería que "La Albiceleste" ganara el torneo, una vez que Brasil quedó eliminado contra Croacia en los cuartos de final.

En un posteo emocionante y al margen de la histórica rivalidad en Sudamérica, la hija de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos reconoció que el exdelantero de Santos deseaba que "La Scaloneta" se consagrara porque "Messi se lo merece".

La hija de Pelé le reveló a Antonela que su padre quería que Argentina ganara el Mundial: "Messi se lo merece"

Mediante su perfil de Instagram (@iamkelynascimento), la escritora e hija de Pelé, posteó una imagen con la esposa del atacante de PSG y agregó: "Hora del cuento. Esta es la bellísima y graciosa Antonela Roccuzzo, la esposa de Messi. No tuve la oportunidad de conocer a Messi, así que cuando la encontré en ese lugar mágico de cada fiesta (el baño de mujeres), le envié un mensaje a través de ella". Allí fue cuando contó directamente la anécdota que le tocó vivir: "Cuando Brasil perdió contra Croacia, mi padre ya estaba empeorando. ¡Todos querían que Brasil ganara esa Copa para mi padre, nada menos que la Selección!".

La hija de Pelé reveló una charla íntima con Antonela Roccuzzo.

"Pero mi padre entendió mejor que la mayoría el fútbol y eso", amplió. De hecho, mencionó que "fue realmente esta posibilidad de que cualquier equipo pudiera ganar lo que siempre dijo que amaba de este hermoso juego". Incluso, reveló que "después de la derrota de Brasil, cada persona que entraba en esa habitación de hospital (¡¡¡todo el día y todos los días hasta la final!!!) decía: ´¿Qué pasa, Pelé? Ahora, ¿de quién eres? Por supuesto que Argentina no!!´”.

Sin embargo, Kely Nascimento sorprendió cuando contó cuál fue la respuesta del tricampeón mundial con "El Scracth": "Y me dijo ´¡Argentina sí! Esta Copa se tiene que quedar en Sudamérica y Messi se lo merece´”. "Todos fingían (ya veces no fingían) horror!! ¡¿Cómo?! ¡¿Argentina?! Y simplemente dijo ´sí, Messi se lo merece´", profundizó. Emocionada, la narradora recordó que "ya no pudo ver la televisión en la final, pero entendió que Argentina ganó y Messi logró levantar la Copa, y estaba feliz". "Larga vida al fútbol", concluyó en la publicación.

El último mensaje de Pelé por Argentina campeón con Messi del mundo en el Mundial de Qatar 2022

Apenas "La Albiceleste" se consagró frente a Francia, el ídolo brasileño felicitó a los protagonistas pese a que estaba muy mal de salud. De hecho, manifestó que “hoy, el fútbol sigue contando su historia, como siempre, de forma apasionante. Messi ganando su primer Mundial, como lo merecía su trayectoria".

"Mi querido amigo (Kylian) Mbappé, marcando cuatro goles en una final. Qué regalo fue ver este espectáculo para el futuro de nuestro deporte. Y no podía dejar de felicitar a Marruecos por la increíble campaña. Es genial ver brillar a África", amplió el crack. Y cerró con el recuerdo para Diego Maradona: "¡Felicidades, Argentina! Ciertamente, Diego está sonriendo ahora".