La emoción de Messi al hablar de Antonela Roccuzzo como madre: "La admiro"

Lionel Messi llenó de elogios a su esposa Antonela Roccuzzo y filtró cómo es como madre de sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. La emoción del capitán de la Selección Argentina en la entrevista con Migue Granados en OLGA.

Lionel Messi se emocionó al hablar de Antonela Roccuzzo como madre, durante la entrevista con Migue Granados en Sería increíble (OLGA). El capitán de la Selección Argentina llenó de elogios a su esposa y confirmó que es ella quien lidera la crianza de los tres hijos en común: Thiago (10), Mateo (8) y Ciro (5).

Para comenzar, el conductor le preguntó por su rutina desde que llegó a Inter Miami de Estados Unidos y el delantero de 36 años detalló: "Nos levantamos a las 7 con los nenes, los llevamos a la escuela. Me pongo el despertador todas las noches, desayunamos, los llevamos al cole y de ahí al entrenamiento. Entrenamos temprano por el calor, sino no se puede". Para sorpresa de muchos, el crack destacó que él mismo hace el desayuno, que básicamente consiste en "tostadas y chocolatada".

Incluso, el rosarino aclaró que "en el club tenés horarios, hay multas, todo" y al mismo tiempo sostuvo que su profesionalismo "no pasa por las multas, sino por el hecho de quedar mal con el grupo". A la hora de relatar su día a día con Roccuzzo, el ex Barcelona puntualizó: "Entrenamos, termino llegando a casa a las 13, comemos con Antonela solos, vamos a dormir la siesta, vemos la tele, series, películas... A las 15 arrancamos de nuevo y después llevo a entrenar a los nenes".

Acerca del comienzo de la relación con su esposa, la "Pulga" recordó cuando abandonó su Rosario natal para volar hacia España con 13 años, allá por el 2000: "Me quedaron pocos amigos de Argentina porque me fui muy chico. La comunicación era complicada porque antes tenías que poner monedas y pasaba rápido. O era por carta... No era como es ahora". "Uno de mis mejores amigos hoy es el primo de Antonela, cuando empiezo a jugar en Newell´s con 6 años éramos compañeros y ahí nos conocimos con ella". "Recién con 16 o 17 años nos volvimos a hablar", rememoró.

Sobre el rol de Roccuzzo como madre, Messi dijo que "a Thiago le gusta mucho más hablar" y continuó: "Con Anto tiene más confianza que conmigo. Ella es buena madre, la admiro, la verdad que ella pasa las horas con ellos, nosotros estamos afuera mucho tiempo. Viajes, partidos, Selección, pretemporada. Un mes y medio afuera a veces. Ella queda sola con los nenes y te la regalo...". Con respecto a los más pequeños, avisó que "ahora Thiago anda con un yeso", que "a Mateo lo tenés que parar porque te cuenta todo" y que "Ciro es más reservado también. Cuenta, pero no de él, habla de los demás".

Messi se soltó y habló de todo con Migue Granados en OLGA.

El rol de Messi como padre de Thiago, Mateo y Ciro

Al mismo tiempo, "Leo" confirmó en OLGA que "los nenes quedaron ahí en el club (juegan en Inter Miami)" y repasó: "En realidad íbamos a ir otra escuelita que quedaba más lejos, pero después me dijeron que quedaba lejos y era un quilombo. A los tres les encanta entrenar". Incluso, el ex PSG admitió que los niños "crecieron con eso también, vieron desde que nacieron fútbol en una cancha". Sobre el día a día de ellos en Inter Miami, opinó: "Es cómodo porque no hay nadie y están en el mismo club que yo, es lindo".

"Soy buen padre, creo que sí, que estoy e intento inculcarles a mis hijios los valores que me dieron a mí de chiquito. Soy buen padre porque mis viejos fueron buenos padres", se explayó el ídolo albiceleste. A la vez, el campeón de América y del mundo remarcó: "Siempre dije que soy como soy por lo que aprendí de chico, por lo que aprendí del club también... Los valores del Barcelona son muy fuertes, muy marcados".

Igualmente, el astro especificó que no le preocupa "nada de los chicos", aunque mencionó que "es la típica que dicen: hijos chicos, problemas chicos; hijos grandes, problemas grandes". Acerca de esta tema, la "Pulga" explicó: "Thiago fue al que más le inculcamos eso de chicos porque es el más grande, y después los hermanos fueron siguiendo la ínea de él. Él no tiene problema en ese sentido, Thiago es así". A la vez, reconoció que "son diferentes personalidades" y remató: "Thiago no quiere saber nada con lo de ser ´el hijo de´. No le gusta. Cuando entra Thiago a jugar ni te mira, Mateo te mira... El otro chiquito también es terrible (Ciro) porque todavía se está definiendo".