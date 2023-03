La broma de Alejandro Domínguez a Messi que revolucionó las redes: "Te falta"

La broma de Alejandro Domínguez, presdidente de la Conmebol, a Lionel Messi que revolucionó las redes sociales. El chiste del dirigente en pleno homenaje al capitán de la Selección Argentina.

En pleno homenaje para Lionel Messi y los campeones del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, Alejandro Domínguez le hizo una broma al jugador que revolucionó las redes sociales. El presidente de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) tuvo una ocurrencia que llamó la atención y generó la espontánea respuesta del crack de PSG.

En medio del emotivo evento desarrollado en Luque, Paraguay, tanto el mandamás de la entidad como el propio jugador le hablaron al público y brindaron los discursos habituales en este tipo de situaciones. Sin embargo, en un momento el guaraní le metió presión públicamente al delantero rosarino de 35 años.

Alejandro Domínguez presionó a Messi en vivo: "Te falta la Libertadores"

Mientras ambos levantaban los trofeos ante la ovación de las cientas de personas presentes en la gala, el dirigente paraguayo de 51 años dijo sin dudarlo: "Con Leo tenemos varios momentos históricos suyos... Me dio la oportunidad de entregarle no sólo medallas, sino Copas", comenzó. Incluso, reveló que "a lo largo de este tiempo también iban quedando promesas pendientes" y anunció: "Hoy quiero cumplir contigo, promesas son deudas".

"En algún momento me has dicho 'me falta una cosa para mi museo'. Y nos dimos cuenta de que tal vez te falte más de una cosa para tu museo", continuó Domínguez con la introducción. "Hoy queremos retribuirte y que salgas de aquí con el museo completo", insistió el guaraní hacia Messi.

En ese instante, el mandamás de la Conmebol le entregó al ex Barcelona una réplica de los trofeos de la Copa del Mundo, de La Finalissima y de la Copa América, los tres títulos que consiguió con la Selección Argentina en menos de un año y medio. Allí, le lanzó un desafío que hizo ilusionar a todos los hinchas de Newell´s: "Esta Copa ya la tenés, la que te falta es la Libertadores...".

Domínguez a Messi: "Te falta la Libertadores".

Tímidamente, bien a su estilo, "La Pulga" simplemente sonrió, miró para otro lado y no dijo nada, aunque ya reconoció en varias oportunidades que le gustaría alguna vez vestir la camiseta del equipo del que es hincha. Para clasificar a la edición de 2024, el conjunto de su excompañero Gabriel Heinze tendrá tres alternativas: la tabla anual, ser campeón de la vigente Sudamericana o de la Copa Argentina.

Messi, emocionado por el homenaje de la Conmebol: "Estoy realizado"

Luego de que descubrieran una estatua suya de tamaño real en el escenario y le entragaran un bastón que simboliza "que lleva el mando del fútbol mundial", el astro se sorprendió y aseguró: "Bueno, esto es un montón, un montón... Esto es muy seguido y nosotros no paramos. Pensamos en lo que viene y no en lo que hicimos, creo que esto es para toda la vida". "Acá vi de pasada a muchos campeones del mundo que nos decían eso, que seguramente a ellos también les pase, que hasta el día de hoy se los reconoce y ni se acuerdan de los momentos en los que fueron campeones del mundo", amplió.

Mientras acariciaba la Copa del Mundo, "Leo" agregó: "Yo estoy realizado con esta, era la que me faltaba. Gracias a Dios puede conseguir todo en el fútbol, agradecerle a todos mis compañeros por estos regalos hermosos que me dieron". Al mismo tiempo, el futbolista destacó que "el cuerpo técnico, ´Chiqui´ (Claudio Tapia) siempre estuvo al lado para todo". "Ahora me queda disfrutar lo que me queda, que no se cuánto será, y disfrutar lo que hice siempre como lo que hice toda mi carrera. Amo el fútbol, algunos se rien por el tema del fútbol, y muchas gracias", cerró Lionel.