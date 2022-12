Insólito: advierten a un ajedrecista por llevar una remera del "¿qué mirás, bobo?" de Messi

Insólito: advirtieron a un ajedrecista ruso en un torneo por llevar una remera del "¿qué mirás, bobo?" de Lionel Messi contra Wout Weghorst tras Argentina vs. Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022.

El "¿qué mirás, bobo?" de Lionel Messi contra Wout Weghorst trascendió las fronteras desde aquel viernes 9 de diciembre en el que la Selección Argentina eliminó a Países Bajos por penales en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. En esta oportunidad, el que utilizó una remera con la ya célebre frase del crack fue un ajedrecista ruso, aunque no le terminó saliendo bien porque fue advertido.

Ian Alexandrovich Nepomniachtchi se presentó en el Mundial de ajedrez Relámpago Blitz, en Kazajistán, con una camiseta con la representación de aquella ocurrencia de "Leo" pero fue apercibido por las autoridades "por infringir el código de vestimenta" del certamen. La ropa negra utilizada por el ruso es bien argentina: tiene letras en celeste y blanco, incluso con el sol de la bandera en el medio, y allí se lee: "¿Qué mirá´ bobo? Andá pa´ allá".

El protagonista es un Gran Maestro en este deporte y actual número 3 del ranking. Igualmente, la situación no pasó de una advertencia real: le dijeron que si no se la sacaba le iban a quitar puntos. Nepomniachtchi simplemente sonrió al principio y luego hizo caso.

El ajedrecista ruso que usó la remera del "¿qué mirás, bobo?" de Messi.

Weghorst, el "bobo" según Messi, volvió a hablar de él: "No fue muy claro"

Una vez culminado un encuentro por la Copa de Turquía, el delantero neerlandés de Besiktas fue consultado por lo ocurrido con el rosarino en Qatar y recordó: "Para mí, todos son iguales en un partido. Lucho siempre y lo hice en ese partido también...". "Tuvimos algunos momentos con Messi durante el partido, tal vez se sorprendió por eso, pero lo respeto mucho”, puntualizó en una entrevista con la televisión local.

Más allá de la "pica" entre ambos, el futbolista de Países Bajos llenó de elogios al crack cuando opinó que "es uno de los mejores de la historia del fútbol". Acerca del duelo en sí, amplió: "Después del partido quise mostrarle a Messi mi respeto por él, pero no fue muy claro... Al menos ahora se aprendió mi nombre”.

Weghorst, el "bobo" según Messi en el Mundial.

Qué dijo Weghorst sobre el "bobo" de Messi en el Mundial de Qatar 2022

En el diálogo con los medios de comunicación cuando "La Albiceleste" ya había eliminado a "La Naranja" de la Copa del Mundo, el delantero había expresado en la rueda de prensa: "Yo sólo quería darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero me tiró la mano hacia el costado (rechazando el saludo) y no quiso hablar conmigo". Con una sonrisa, había completado en ese momento: "Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso fue realmente decepcionante”.