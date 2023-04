El impensado problema que tuvo Pepi Staropoli, campeón argentino de MMA, con Messi: "Es nuevo"

Laureano "Pepi" Staropoli, argentino campeón de MMA, tuvo un particular inconveniente con Lionel Messi instantes después de conocerlo en persona.

Laureano "Pepi" Staropoli, luchador argentino que compite en MMA y que gritó campeón en Francia el pasado 7 de abril, tuvo un impensado problema al conocer personalmente a Lionel Messi. El astro que se desempeña en el PSG lo recibió en su casa de dicho país, pero el peleador no la pasó bien en pleno encuentro. Por supuesto, el mejor del planeta tuvo un admirable gesto con él y hasta se sacaron una foto.

El joven oriundo de La Plata venció por KO al galo Mickael Lebout como visitante, se adjudicó el título interino de la liga francesa de artes marciales mixtas ARES Fighting Championship en la división welter y su festejo despertó la atención de la gente. Su grito de "¡Tricampeón del mundo!" ante un gran marco de público local en su consagración logró que los futboleros lo sigan aún más de cerca. Ahora, tras su inconveniente con la "Pulga", la acción del diez y la imagen juntos volvió a ser viral en las redes.

Es que "Pepi" acudió a la casa de Messi en Francia con el cinturón en sus manos con el objetivo de que el rosarino se lo firme. Claro que, el campeón del mundo en Qatar 2022 no tuvo dudas en hacerlo, pero al principio lidió con el marcador blanco que recibió para hacerlo. Por suerte, finalmente éste anduvo y Leo puso su sello en el cetro que consiguió Staropoli, quien además le dio una bandera para que el crack estampe su nombre.

Ni bien la "Pulga" tuvo el título en sus manos expresó: "Pesa, eh". En respuesta esto, el platense le respondió: "No sé si como la Copa del Mundo, pero es pesadito". Luego, ante los nervios del luchador y de su entorno, un integrante del equipo esbozó sobre la fibra que no funcionaba: "Es nuevo, lo compramos recién". Por suerte, el astro esperó, tuvo paciencia y dejó su marca en lo conseguido por el peleador argentino. Minutos después, este último publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram: "Sin palabras, el mejor día de mi vida. Gracias @LeoMessi, sos el único ídolo que tengo. Estoy muy orgulloso de mí. Porque estuve por abandonar este deporte hace un tiempo atrás. Y algo adentro mío me dijo que siga. Que me esperaban cosas grandes. Las buenas llegaron y son para quedarse".

El alocado festejo futbolero de Laureano "Pepi" Staropoli

"Pepi" Staropoli gritó campeón de manera interina de la liga francesa de artes marciales mixtas ARES Fighting Championship en la división welter tras vencer por KO al dueño de casa, Mickael Lebout. El bonaerense dejó bien parado al país como lo hicieron los futbolistas el pasado 18 de diciembre en el Estadio Lusail. Tal como hicieron los hombres de la "Albiceleste", "Pepi" -cómo se lo conoce- lo festejó con toda la pasión posible.

"Aguante Argentina, la concha de su madre. ¡Vamos, carajo! ¡Tricampeón del mundo, papá!", esbozó el peleador en pleno escenario francés luego de quedarse con el mencionado cetro ante un gran marco de público. Sin dudas, lo sucedido en Doha no se olvida y mucho menos lo hace Staropoli, quien no tardó en "vengarse" de los franceses que lo hostigaron en la previa de su presentación. Por supuesto, "Pepi" los dejó mudos con su tremenda victoria.