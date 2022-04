El golazo de Lionel Messi para PSG campeón ante Lens

Absolutamente extraordinario: Lionel Messi le da el campeonato a PSG con un golazo de otro planeta. Lo sufrió Lens.

Lionel Messi fue autor de un verdadero golazo para que PSG salga campeón de la Liga de Francia. Lo hizo a los 68 minutos de partido ante Lens, sacando un zurdazo certero desde afuera del área por el que el arquero rival nada pudo hacer.

Si bien el encuentro terminó 1 a 1, porque posteriormente Corentin Jean empató las acciones al minuto 88, este punto sirvió para que los de Pochettino alcancen un nuevo título local y se consagren como reyes absolutos del país "galo".

Por su parte, Lionel Messi sumó su primer título como jugador de PSG luego de varias críticas al equipo. La pronta eliminación en la UEFA Champions League ante Real Madrid lo colocó en el ojo de la tormenta, a punto tal de que los hinchas parisinos lo silbaron en el Parque de Los Príncipes. Este sábado, y gracias a su gol, Messi los hizo volver a sonreír.

Messi campeón en PSG: cómo fue su temporada

La llegada de Lionel Messi al PSG generó, además de contratos millonarios para las arcas del club, mucha expectativa para los parisinos y el mejor del mundo no decepcionó: el crack argentino se consagró campeón en su primera temporada con el club francés. Si bien sus números no fueron como nos tenía acostumbrados en el Barcelona y hasta pasó por momentos incómodos con su hinchada enojados por el rendimiento del equipo, dejó su huella acorde a su jerarquía con goles fuera de serie y asistencias de todos los colores, sobre todo una buena sociedad con Kylian Mbappé, goleador del torneo.



Tras confirmarse el campeonato del equipo conducido por el argentino Mauricio Pochettino 4 fechas antes del final, luego del empate 1 a 1 frente al Lens, en el que Messi estuvo presente y marcó un golazo después de recuperarse de una lesión en su tendón de Aquiles del pie izquierdo, el resumen que puede hacerse de su rendimiento es más que satisfactorio. Si se analizan los números puede creerse que no tuvo mucho protagonismo, pero esos números no marcan con profundidad la incidencia del argentino: en 28 partidos de la competencia, marcó 9 goles y dio 13 asistencias, casi una asistencia cada dos partidos.