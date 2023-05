Barcelona sueña: la inesperada charla entre Lionel Messi y Robert Lewandowski

Lionel Messi y Robert Lewandowski se reencontraron en la gala de los premios Laureus e ilusionaron a Barcelona con la vuelta de su máximo ídolo en el próximo mercado de pases.

Lionel Messi y Robert Lewandowski se reencontraron en la gala de los premios Laureus, después del partido picante entre la Selección Argentina y Polonia en el Mundial de Qatar 2022. El crack de PSG y el de Barcelona mantuvieron una breve charla en el evento, con Antonela Roccuzzo de por medio, y alimentaron la ilusión de los catalanes con el regreso de su máximo ídolo.

De hecho, la cuenta de TikTok @juanlopezf10 tradujo lo que se dijeron ambos delanteros, con una sonrisa incluida, por lo que se desprende que hicieron las paces después de algunos fuertes cruces públicos entre ambos. En la fiesta en París, Francia, el rosarino fue distinguido como el mejor deportista masculino del mundo en 2022.

Qué se dijeron Messi y Lewandowski en la gala de los premios Laureus

Con una cámara cerca que tomó la conversación, con el polaco de espaldas y los argentinos de costado, se escuchó cuando "La Pulga" le preguntó a su colega: "¿Todo bien en Barcelona?". "Sí, todo bien", contestó el ex Bayern Múnich de Alemania. Antonela le devolvió que "tienen que estar enamorados de la ciudad" en referencia también a Anna Lewandowska, la esposa de Robert y amiga de la rosarina.

"¿Viven en Castelldefels?", le consultó el astro de PSG con respecto a la ciudad en la que él residió en su casa durante casi 20 años. "Sí, estamos ahí cerca del mar", le contestó el europeo. Luego, el ruido de fondo en el salón, donde había más de 100 personas, no permitió que se escucharan con precisión los instantes finales de la conversación. Sin embargo, muchos hinchas catalanes ya se ilusionan en las redes sociales con la vuelta de su máximo ídolo para conformar un ataque temible junto al polaco.

El diálogo entre Messi y Lewandowski en la gala de los premios Laureus.

Cuándo nació la "pica" entre Messi y Lewandowski

Cuando "Leo" ganó su séptimo Balón de Oro en noviembre de 2021, había llenado de elogios al europeo, de quien dijo se merecía el premio que no le habían entregado en 2020 por la pandemia de coronavirus. En aquella edición no se lo dieron a nadie precisamente por el Covid-19. No obstante, luego el rosarino no lo votó en el primer lugar para el The Best y el ex Borussia Dortmund se enojó. “Me gustaría que su declaración fuera honesta, no sólo palabras vacías”, le devolvió el 9 inesperadamente. Fastidioso, amplió: “Hubo tristeza, no tengo nada que esconder”.

Tras haberse quedado igualmente con el mencionado trofeo, "Lewa" fue consultado por la elección del astro albiceleste y hasta disparó: "¿Por qué Messi no me votó? Pregúntenle a él. Para el Balón de Oro me votó en el segundo lugar, pero ahora ha decidido votar de distinta manera...”. “No puedo decir mucho más al respecto, sí puedo decir que yo voté a él en la segunda posición”, concluyó.

Por su lado, el de PSG fue consultado al respecto en TyC Sports y simplemente atinó a decir: "Mis palabras en ese momento fueron sinceras, era lo que pensaba... Que diga lo quiera, no me interesa". De cualquier manera, tras el choque en la fase de grupos de la Copa del Mundo, los protagonistas le bajaron el tono a esta situación con un diálogo en pleno campo de juego. Por un lado, Robert detalló que "fue una bonita conversación" y "Leo" sentenció: "Lo que hablamos queda entre nosotros, no es mi estilo andar diciéndolo públicamente".