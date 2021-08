Antonela Roccuzzo le dedicó un tierno posteo a Lionel Messi: "Vamos a seguir escribiendo nuestra historia"

La esposa de Lionel Messi le dedicó unas palabras en una foto publicada en su cuenta de Instagram hace unos minutos.

La familia de Lionel Messi está más que feliz. El mejor del mundo es oficialmente jugador del Paris Saint Germain desde ayer y su esposa Antonela es nuevamente noticia por sus mensajes. Hace instantes subió una foto a su cuenta de Instagram, con un tierno texto dirigido al 10 de la Selección, que ya sobrepasó la barrera de los 2 millones de likes.

Ayer por la mañana, horas antes de que la familia viaje a París, Antonela también movilizó las redes con una historia publicada en su Instagram en la que apareció con el astro argentino y otro mensaje que dio que hablar. "Con toda hacia una nueva aventura juntos los 5", fueron las palabras junto a la foto que compartió Roccuzzo.

Una nueva seguidora

Wanda Nara comenzó a seguir en Instagram a Antonela Roccuzzo. Se espera que la esposa del 10 haga lo propio, ya que suele tener relación cordial con las esposas de los compañeros de Leo Messi. A pesar de tener estilos completamente opuestos -al igual que Messi, Antonela tiene un muy bajo perfil-, el gesto inicial de la esposa de Mauro Icardi augura una relación al menos cordial entre las dos argentinas.

Cómo convenció Messi a Antonela Roccuzzo y a sus hijos de mudarse de ciudad para fichar en PSG

Lionel Messi dialogó en un breve mano a mano con a Christian Martin en ESPN y dio a conocer cómo fue aquella charla que tuvo con su Antonela para mudarse a Francia junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro: "Fue un poco de todo, el golpe fue duro para toda la familia. En principio, Antonela me acompaña a donde sea". Incluso, explicó cómo estaba su pareja al recibir la dura noticia de su no continuidad en Barcelona: "Ella estaba mal, pero me bancó y me apoyó para lo que fuese".

En tanto, sobre sus hijos comentó lo que hizo para convencerlos de mudarse a París: "Les hablé un poco de la ciudad, de Disney". Y agregó: "Es un vestuario que conozco, tengo amigos, sé que es un grupo muy sano, muy unido y el cuerpo técnico es argentino. Se dieron muchas cosas y creo que voy a estar mejor acá que en ningún lado. Es una plantilla para conseguir cosas importantes, para conseguir una Champions League. Estuvieron muy cerquita hace poco de ganarla además", culminó el astro argentino.