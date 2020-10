Los rumores estaban desde hace varias semanas y esta tarde se terminaron de confirmar: la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió el aspecto burocrático y le notificó a Fox Sports que rescinde el contrato de televisación con la cadena para la próxima temporada del fútbol argentino. De esta manera, el vínculo finaliza de forma anticipada y unilateral.

Al mismo tiempo, la AFA le comunicó a TNT Sports, la otra empresa encargada de la transmisión de la Liga Profesional de Fútbol, que estará habilitada para seguir a cargo y además podrá realizar una oferta en los próximos días para quedarse con el porcentaje restante que le pertenecía a su ex socia (cada una poseía la mitad). La reunión se realizaría entre este jueves o el martes próximo.

Si esto ocurre y TNT Sports se adueña de todos los partidos de la Copa de la LPF, la TV Pública podría reaparecer como pantalla del fútbol local transmitiendo solo tres partidos por fecha. Este, por supuesto, es un deseo del gobierno nacional que comanda Alberto Fernández que, por el momento, no volverá a traer al plano deportivo el tan deseado "Fútbol Para Todos".

En la reunión donde se comenzó a negociar para que esta señal se convierta en la pantalla oficial y exclusiva de los partidos de la LPF, también se habló de un incremento de varios millones para los diferentes clubes de la Primera División. Sin lugar a dudas, una excelente noticia que fue muy celebrada por los equipos en un contexto de pandemia y crisis económica total.

Más allá de las charlas que se puedan dar a partir de ahora entre las partes, habrá distintos abogados y tribunales de por medio ya que Fox y Disney buscarán defender los derechos perdidos ante la determinación de Claudio Tapia y compañía. Si bien todavía no hay nada oficial, TNT Sports no tendría problemas en asumir la parte del contrato de Fox. Además, la relación con la cadena se reforzó luego de que el presidente pidiera una ayuda económica (cancelación del cobro del servicio) en los primeros meses de pandemia, cuando no hubo fútbol.

Pack Fútbol: cuánto sale y desde cuando se cobra

Es un hecho que el fútbol argentino regresa el próximo viernes 30 de octubre. Por esa razón, ante los diferentes cambios, se informó que volverá a facturarse el "Pack Fútbol" que tendrá el mismo costo que tiene desde diciembre del 2019. Es decir, $665. Por orden del Gobierno de Alberto Fernández, el precio fue "congelado" y no habría un aumento programado.

Si en ningún momento diste de baja el servicio, no tendrás ningún inconveniente y la facturación se verá reflejada a partir del mes de noviembre. Si la idea es reactivarlo después de varios meses, es importante aclarar que, según informó Cablevisión (algo específico de esta plataforma), el aumento no se verá el próximo mes. Como las facturas se emiten por adelantado, es decir los 15 de cada mes, recién se verá el impacto en la facturación de diciembre. De esta manera habrá dos cobros del pack durante el mismo mes.