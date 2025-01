La sorprendente revelación de LeBron James sobre su prematuro retiro de la NBA: "Lo pensé"

A sus 40 años y aún en actividad, LeBron James es una de las leyendas más importantes del básquet a nivel mundial. Su vigencia en la disciplina y los numerosos logros que consiguió a nivel individual y colectivo en la NBA lo colocan en la discusión por ser el mejor jugador de la historia cabeza a cabeza con Michael Jordan. Sin embargo, este miércoles reveló una impactante historia sobre cómo consideró retirarse prematuramente y dedicarse a otro deporte en el mejor momento de su carrera.

El ala-pívot de Los Angeles Lakers (conjunto que marcha séptimo en la Conferencia Oeste) contó en el podcast New Heights de los hermanos Kelce (Travis, pareja de la cantante Taylor Swift, y Jason) que estuvo cerca de soltar la pelota naranja para llegar a la National Football League (NFL), la liga de fútbol americano en Estados Unidos: "La única vez que realmente me lo tomé muy en serio, creo que fue en 2011, cuando tuvimos el cierre patronal de la NBA. Y no sabía cuándo íbamos a llegar a un acuerdo con los propietarios y poner en marcha nuestra liga de nuevo. Así que, de hecho, lo pensé un poco en ese momento. Todavía era lo suficientemente joven para salir a jugar con ustedes, pero esa es la única vez que realmente lo consideré seriamente. He tenido sueños serios sobre eso todo el tiempo", declaró.

En 2011, una protesta de jugadores paralizó la NBA por casi seis meses, lo que generó que varios protagonistas tengas serias dudas sobre su futuro. 'King James', quien ya contaba con dos premios MVP en su haber, analizó la posibilidad de regresar al fútbol americano, deporte que practicó durante sus años de secundario. Gracias a su imponente físico, era uno de los principales prospectos en Ohio, al punto que varias universidades se contactaron con él para hacerse con sus servicios. A pesar de todo, LeBron se inclinó finalmente por el básquet y, una vez finalizada la huelga en 2011, continuó siendo uno de los protagonistas de la NBA.

Las estadísticas de LeBron James en la NBA

27,1 puntos.

7,5 rebotes.

7,4 asistencias.

1526 partidos jugados.

Máximo anotador en la historia de la NBA (41.279 puntos).

Rookie del año en 2004.

3 medallas de oro en Juegos Olímpicos (Pekín 2008, Londres 2012 y París 2024).

(Pekín 2008, Londres 2012 y París 2024). 4 veces campeón de la NBA (2012, 2013, 2016 y 2020).

4 veces MVP (2009, 2010, 2012 y 2013).

20 selecciones al All Star Game.

20 selecciones al equipo All NBA.

Junto con otras superestrellas, LeBron participó de la huelga de jugadores que mantuvo en vilo a la liga en 2011.

A sus 40 años, LeBron confirmó que quiere retirarse en los Lakers

LeBron James dijo, en el día de su cumpleaños número 40, que espera terminar su histórica carrera como miembro de Los Ángeles Lakers: "Ese es el plan. Me encantaría que terminara aquí", confirmó a los periodistas tras un entrenamiento. "Vine aquí para planificar la última etapa de mi carrera y terminarla aquí, pero tampoco soy tonto ni demasiado idealista para no conocer también el negocio del juego, para conocer el negocio del baloncesto", añadió.

Cuando se le preguntó sobre cuándo sabría que era el momento de colgar las zapatillas, aseguró que su salida se produciría antes de que sintiera que ya no podía competir "a un alto nivel". "Probablemente, si quisiera, podría jugar a este juego a un alto nivel durante otros cinco o siete años, pero no voy a hacerlo", declaró.