No me convertiré en un fantasma del tenis, dice Federer, antes de su despedida

Roger Federer baja el telón de su ilustre carrera a finales de esta semana, pero el maestro suizo ha asegurado a sus millones de seguidores que no se convertirá en un fantasma del tenis.

De regreso en Londres, donde ganó el récord de ocho títulos de Wimbledon, el tenista de 41 años dijo que no tenía intención de alejarse de un deporte en el que se ha destacado durante tanto tiempo.

En declaraciones a periodistas en el O2 Arena de Londres, donde Federer ganó dos veces el título de las Finales de la ATP, el suizo se mostró emocionado en algunos momentos al explicar la decisión de colgar las raquetas.

Cuando se le preguntó por sus planes a futuro, Federer dijo que no iba a desaparecer como el sueco Björn Borg, quien esta semana capitanea a Europa contra el resto del mundo.

"Sólo quería que los aficionados supieran que no seré un fantasma. Es curioso, hablé de Björn Borg, no volvió a Wimbledon durante 25 años y eso le duele a todos los aficionados", dijo Federer sobre el 11 veces ganador de majors que dejó el tenis a los 26 años.

"Pero no creo que yo sea ese tipo. Siento que el tenis me ha dado demasiado. He estado demasiado tiempo en el juego. Me he enamorado de demasiadas cosas (...) Me verán de nuevo. En calidad de qué, no lo sé. Todavía tengo que pensarlo un poco, darme un tiempo".

Federer anunció el pasado jueves que la Copa Laver, el evento por equipos que ayudó a crear, sería el último acto de una carrera profesional que abarca casi un cuarto de siglo.

Luego de no jugar de forma competitiva desde que perdió en los cuartos de final de Wimbledon el año pasado, Federer hará su última aparición con un partido de dobles, posiblemente junto a su gran rival Rafa Nadal.

Federer había mantenido la esperanza de volver a jugar, pero dijo que sus problemas de rodilla le habían obligado a retirarse.

"Mi rodilla ya no me permite jugar a este nivel", sostuvo. "Me di cuenta durante el verano (boreal) y entonces busqué un momento en el que pudiera retirarme".

"Me pareció muy apropiado terminar mi carrera aquí. Tener a Björn Borg en el banquillo conmigo cuando me vaya va a ser algo más que genial y sentí que era algo muy bonito. Tener un equipo detrás de mí también no me hará sentir tan solo cuando me vaya".

Los 20 títulos de Grand Slam de Federer han sido superados por Nadal (22) y Novak Djokovic (21) en una era dorada sin precedentes para el tenis masculino. Pero, independientemente de las estadísticas, muchos siguen considerándolo el mejor jugador que jamás haya empuñado una raqueta.

Consiguió 103 títulos en su carrera, sólo superado por Jimmy Connors, y pasó un récord de 237 semanas consecutivas como número uno del mundo entre 2004 y 2008.

Su primer título de Grand Slam llegó en 2003, cuando venció a Mark Philippoussis para ganar Wimbledon, y siguió ganándolo cinco años seguidos antes de perder ante Nadal en un clásico de 2008.

"Esta ciudad ha sido especial para mí, quizá el lugar más especial", dijo Federer.

Con información de Reuters