La opinión política de Messi que no le gusta a Macri: "Es puro ruido" Macri reapareció y le llueven palos de todos lados. En esta ocasión, si bien fue extremadamente medido y no mencionó al ex presidente de la Nación, Lionel Messi habló de la desigualdad como uno de los "grandes problemas que tenemos en la sociedad".

15 de octubre, 2020 | 12.57 Macri reapareció y le llueven palos de todos lados. En diálogo con La Garganta Poderosa, el capitán de la selección argentina dio una contundente definición política que no le va a gustar a Mauricio Macri. Es que, sin filtro alguno, Lionel Messi analizó la desigualdad social en la República Argentina y catalogó esta problemática como una de las más importantes que padece el país en donde nació un junio de 1986. De terraplanistas a anticuarentena "Cuando no hay un conocimiento de la realidad, la opinión no tiene valor, es puro ruido. La desigualdad es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad y hay que luchar para corregirla cuanto antes”, manifestó Lionel Messi. Sus palabras aludieron al contexto en el que el país está sumergido desde que inició su batalla contra el coronavirus: "Me produce un orgullo inmenso ver cómo se involucran, incluso en tiempos tan complicados como los que estamos viviendo”. MÁS INFO Fútbol Los récords de Lionel Messi en la Selección Argentina La opinión política de Messi que no le gusta a Macri: "Es puro ruido" En forma emotiva, Messi aseguró que todos los trofeos que se obtengan en 2020 deben ser entregados a los profesionales de la salud y demás personas que están 100% involucradas en la batalla ante una pandemia que mantiene en vilo al mundo entero. “Las copas que se levantan este año deberían ser para todas las personas que se implican para ayudar de esa manera”. Por otro lado, Lionel afirmó que "la educación es la base de todo" y así lo argumentó: “Es imprescindible, para quienes más lo necesitan, preservar todo servicio fundamental en situaciones como esta pandemia; el agua, la electricidad e incluso los alimentos de primera necesidad”. MÁS INFO Eliminatorias 2022 El fuerte cruce de Messi en Bolivia: "¿Qué te pasa, pelado?" "Muertos": filtran el insulto que generó la furia de Messi en Bolivia El partido había terminado en la altura de La Paz. La selección argentina acababa de conseguir un histórico triunfo por 2 a 1 sobre Bolivia, en condición de visitante, logrando así los tres puntos en este escenario tras 15 años sin poder conseguirlo. Lionel Messi se encontraba feliz, buscando a sus compañeros para celebrar la victoria y la consolidación en la cima de la tabla de posiciones. Sin embargo, el capitán albiceleste se topó con dos personas de Bolivia que lo sacaron de quicio. Primero, un colaborador del cuerpo técnico comandado por César Farías provocó a la Pulga, que contestó con una frase que ya fue viralizada a lo largo y ancho de las redes sociales: "La con... de tu madre, ¿qué te pasa, pelado? No tenés que venir a joderme". Pero existió otro protagonista que se salió de sus casillas e intentó (hasta el hartazgo) acercarse a sus rivales argentinos para lanzar un fuerte exabrupto. El protagonista en cuestión fue Marcelo Martins, el centrodelantero de Bolivia que marcó la apertura del marcador en La Paz. "Muertos de mierda, se comieron seis", sostuvo Martins, que también llamó la atención de Messi y provocó que el capitán argentino abandone su estado de alegría para molestarse ante reiteradas provocaciones. ¿A qué hizo alusión el atacante boliviano? A un partido, también jugado por Eliminatorias, en donde Bolivia se impuso ante Argentina por 6 a 1 en la altura de La Paz. TWITTER

