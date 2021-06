Julio Buffarini se despidió de Boca con un polémico mensaje en las redes: "Nunca tendrás que arrepentirte"

Julio Buffarini ya no jugará en Boca, las razones y su mensaje de despedida.

Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Y así fue que llegó el fin para el paso de Julio Buffarini por Boca Juniors luego de que entre la cúpula del club y el jugador, no se decidieran en los temas contractuales en los últimos meses. Hoy, 30 de junio, día clave en el mercado de pases, se terminaba su contrato, el defensor no continuará en el Xeneize y con motivo de despedida dejó un mensaje en su historia de Instagram que dio que hablar. Y es que como en el caso de varios jugadores en nuestro fútbol y a nivel mundial, a partir del 1 de julio muchos contratos terminan hoy y a partir de mañana algunos para su suerte ya definieron su futuro pero otros aún están a la espera.

"Muchas veces las decisiones correctas son las más difíciles de tomar, sin embargo, nunca tendrás que arrepentirte", dice la foto que compartió Buffarini en las últimas horas en su cuenta de Instagram. Teniendo en cuenta las veces que rechazó ofertas para quedarse en el club, y las idas y vueltas que tuvo con la dirigencia, este mensaje aclara la situación, pero también lo deja seguramente fuera de cualquier plan del Consejo de Fútbol comandado por Juan Román Riquelme y por uno de los integrantes de éste, como lo es Jorge "Patrón" Bermudez, quien tiempo atrás había comentado las distintas ofertas que había tenido el defensor.

El mensaje de Julio Buffarini en su cuenta de Instagram.

Dejará de defender los colores del Xeneize tras 3 años en los que llegó a disputar 107 encuentros, convirtió 2 goles, ganó dos Superligas, una Supercopa y una Copa de Liga el cual fue el último título desde su llegada en 2108 hasta hoy. No sólo dejó lo futbolístico, también lo lírico con alguna que otra rabona que enamoró a algunos hinchas y también hizo que muchos otros, y de varios clubes, lo terminen criticando porque abusaba de ese recurso dentro de la cancha. Fue el sexto club del defensor en su carrera ya que luego de su debut en Talleres de Córdoba pasó por Atlético Tucumán, Ferro Carril Oeste, y San Lorenzo en nuestro país, en este último ganando la Copa Libertadores del 2015 y además, jugó dos años en San Pablo antes de ser transferido a Boca.

Su futuro es incierto

A pesar de la buena carrera de "Buffa" en estos últimos años, aún no se sabe cuál será el próximo club del defensor que aún no tiene definido su futuro. ¿Volverá a San Lorenzo?, la relación amor-odio con sus hinchas puede llegar a ser un impedimento y hoy en día el San Pablo dirigido por Hernán Crespo parece no ser una posibilidad viable para el defensor de 32 años.