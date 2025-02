Un excampeón del mundo usó a Julián Álvarez como ejemplo para defender a Guardiola: "Talento"

El City cayó goleado 5 a 1 este domingo frente al Arsenal en una derrota que no colabora con el flojo presente futbolístico del equipo.

Este domingo, Manchester City sufrió una durísima goleada frente al Arsenal en el duelo correspondiente a la fecha 24 de la Premier League. El conjunto dirigido técnicamente por Pep Guardiola cayó por 5 a 1 en el Emirates Stadium y, a pesar de que continúa cuarto en el certamen, se alejó del líder Liverpool. El flojo presente que atraviesa el equipo puso en duda la continuidad del entrenador en el cargo, a pesar de su extensa trayectoria y el hecho de haber ganado los últimos cuatro torneos locales de forma consecutiva. Tras el encuentro, un reconocido exjugador declaró a favor del DT y lo respaldó a pesar de la derrota.

Thierry Henry, excampeón del mundo con la Selección de Francia en 1998 y ganador de la Champions League con el Barcelona, salió a apoyar a Guardiola y fue crítico con el mercado de pases del equipo, en el cual se fue Julián Álvarez. La salida del delantero de la Selección Argentina y de otros futbolistas de calibre como Riyad Mahrez, sumado al decepcionante nivel de los refuerzos que llegaron, es para el actual entrenador del combinado Sub 23 de 'Les Bleus' la razón del mal momento de los 'Citizens'.

Las declaraciones de Thierry Henry para defender a Pep Guardiola: "Nos hizo olvidar las leyendas que ya no están"

"Es molesto que la gente diga que es el fin de una era. No es el fin de una era, ganaron cuatro (Premier League) consecutivas", comenzó Henry acerca de las críticas que recibió el City durante esta temporada. "La gente habla de Rodri (quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en septiembre del año pasado), no creo que Rodri sea el único problema en Manchester City. Lo mencioné antes, Guardiola nos hizo olvidar las leyendas que ya no están. Nunca mirabas al City y piensas ‘No tienen a Yaya Touré, no tienen a Agüero, no tienen a David Silva, no tienen a Kompany’, nunca, nunca”, sentenció.

Y continuó: "Ahora tiene jugadores de menor calibre que los que mencioné, y ahora sí se dice ‘Extrañan a Álvarez, a Mahrez’, pero es la primera vez donde se nota que los jugadores que trajeron no tienen el talento que los que se fueron". El ex River Plate atraviesa un gran momento en el Atlético de Madrid: clasificó a los octavos de final de la Champions League y marcha segundo en La Liga a tan sólo un punto del Real Madrid. "Pero no es el fin de una era, es muy rápido para asumir y decir que implosionaron. Tienen que recuperarse, tal vez traer mejores jugadores, tiene que volver Rodri. Todavía no es el fin de una era para lo que Pep quiere hacer", concluyó Henry.

Julián Álvarez filtró su última charla con Guardiola antes de irse de Manchester City

En medio de la crisis futbolística que atraviesa Manchester City, Julián Álvarez recordó su buen paso por el club inglés y dio detalles de la última charla que tuvo con el entrenador, Josep "Pep" Guardiola. La "Araña", que no tenía el protagonismo que quería en los "Citizens", no ocultó sus sentimientos con el español.

Si bien Guardiola por aquel entonces declaraba sin demasiadas preocupaciones ante la chance de perder a Julián Álvarez, el propio jugador de la Selección Argentina remarcó que la relación siempre fue buena. "Entre las últimas cosas que hablamos con Pep, me agradeció por el tiempo que estuve y no hacer nunca ningún problema. Siempre estuve a disposición y ayudé al equipo. Ganamos muchos títulos juntos”, manifestó el exjugador de River en una entrevista con Maxi Rodríguez para Telemundo.

En el mismo sentido, el oriundo de Clachín reconoció que el exentrenador del Barcelona lo mejoró como futbolista en las dos temporadas que trabajó con él. ”Pep todos los días me animaba a ser mejor y a estar en todos los detalles. Aprendí muchas cosas tácticamente: cómo moverme, cómo buscar los espacios. Los primeros días no daba el 100%, daba el 120% para demostrar y que ellos vieran mi deseo de estar ahí”, expresó.