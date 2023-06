Sacan a la luz el sorpresivo plan de Pep Guardiola en Manchester City que impacta a Julián Álvarez: "Decidido"

En Inglaterra sacaron a la luz una decisión de Pep Guardiola en Manchester City que afecta directamente a Julián Álvarez. El futuro del delantero de la Selección Argentina en Inglaterra.

En Inglaterra sacaron a la luz una idea de Pep Guardiola en Manchester City que afecta directamente a Julián Álvarez. El delantero de la Selección Argentina es suplente de Erling Haaland en el equipo "Ciudadano", aunque el entrenador de 52 años suele valorar públicamente al cordobés. Ahora, diversos diarios deportivos ingleses comunicaron un sorpresivo plan del ex-Barcelona.

De acuerdo con el portal británico The Times, "Guardiola tiene la firme intención de dejar el Manchester City dentro de dos años, cuando expire su contrato". Por lo tanto, el extenso ciclo del español en el club culminaría el 30 de junio de 2025. El español ya lleva siete temporadas en la institución, dado que arrancó allí a mediados de 2016.

Guardiola se iría de Manchester City en 2025

Al respecto de la situación del estratega europeo, The Guardian remarcó que el reciente campeón de la Champions League "tiene prácticamente decidido que se marchará en el verano de 2025 y pondrá fin a su mandato tras nueve años”. En este sentido, desde The Times aclararon que Pep “no tiene la intención de abandonar el club en este verano europeo”. De esta manera, el panorama de Álvarez en el elenco celeste no está seguro si hay un cambio de director técnico de por medio. Si bien otros gigantes del Viejo Continente como Real Madrid y Bayern Múnich ya posaron sus ojos en él para ser el "9" titular, se avecinan más charlas entre "La Araña" y su entrenador para definir los pasos a seguir en el corto o mediano plazo.

Guardiola siempre elogia a Julián en el City.

El desmantelamiento del plantel del City, la clave para la posible salida de Guardiola

Como parte del mismo artículo, los portales deportivos comunicaron que el español tiene decidido despedirse por dos motivos principales. El primero es que entiende que se tratará de un fin de ciclo luego de casi una década en la institución. El segundo es que la dirigencia planea desprenderse de varios futbolistas considerados clave por Pep: Kevin De Bruyne, Kyle Walker, Ilkay Gündogan, Bernardo Silva, Manuel Akanji y Ryhad Mahrez. Con propuestas y sondeos desde otros equipos de Europa y de Asia también, dichos futbolistas podrían abandonar Inglaterra y buscar nuevos horizontes en sus respectivas trayectorias.

Los números de Julián Álvarez en Manchester City

49 partidos oficiales.

17 goles.

5 asistencias.

3 títulos.

Las estadísticas de Pep Guardiola en Manchester City