Pep Guardiola sorprendió al anunciar la decisión de Julián Álvarez en Manchester City: "En el futuro"

Pep Guardiola dijo lo que todos pensaban sobre el futuro de Julián Álvarez, tanto en Manchester City como en la Selección Argentina. Los grandes elogios del DT catalán para el ex-River.

Pep Guardiola despejó las dudas acerca del futuro de Julián Álvarez en Manchester City y lo llenó de elogios. El entrenador catalán valoró el rendimiento del ex River, más allá de que está detrás del crack noruego Erling Haaland en su consideración para ser el centrodelantero titular. Ya campeones de la Premier League y de la FA Cup en la temporada 2022-2023, ahora irán por el título de la Champions League frente a Inter.

En la previa a la definición de la Liga de Campeones de Europa en Turquía, el DT le brindó una entrevista al canal oficial de la UEFA y halagó al delantero albiceleste. Además de su trabajo en el equipo "Ciudadano", el español resaltó el nivel de "La Araña" durante el Mundial de Qatar 2022 ganado con la Selección Argentina.

Pep Guardiola reveló el futuro de Julián Álvarez en Manchester City: "Más años aquí"

Uno de los temas de la conversación del ex Barcelona con el portal de la UEFA fue el atacante cordobés, a quien describió como "excepcional". “Un jugador que juega con la Selección Argentina, que es campeona del mundo, con jugadores como Lionel Messi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lautaro Martínez... Si tú no eres bueno y no tienes la capacidad de adaptarte rápido y rebelarte en el momento, que es un gen del pueblo argentino, no puedes jugar con la Selección", expresó.

Julián ya fue campeón de la Premier y de la F.A. Cup con el City.

En la misma línea, el estratega definió a Julián como "un chico especial' que, según él, "hizo una temporada fantástica, renovó el contrato, estará más años aquí y espero que esté feliz en el futuro”. Con relación a la competencia mano a mano con Haaland para ser el "9" titular, el europeo manifestó que “los techos los ponen los jugadores y no los entrenadores. El límite de las estrellas lo alcanzan nada más que ellos”.

A puro halago para "La Araña", Guardiola insistió con que "es un jugador excepcional, campeón del mundo". Con respecto al supuesto interés por ficharlo en 2019 o 2020, es decir tres años antes de que se concretara la compra a River, Pep recordó: "En la época en la que se habló de que nosotros lo queríamos, teníamos a Sergio Agüero y a Gabriel Jesús". Y completó con la aclaración de que en ese entonces "nunca fue una posibilidad".

Guardiola sigue fascinado por Lionel Messi: "Contento por él"

Consultado por el astro rosarino, a quien dirigió en Barcelona entre 2008 y 2012, el catalán remarcó que con la Copa del Mundo "consiguió el título que le faltaba de la mejor manera posible cuando está terminando su carrera”. "Hablé con ´Leo´ después del Mundial, Argentina fue la mejor Selección. Se olía que habían generado un grupo único. Fue de las mejores versiones de ´Leo´", profundizó. Al mismo tiempo, reconoció que se siente "muy contento por él, por (Nicolás) Otamendi (a quien también dirigió) y por Julián". Para cerrar, Pep admitió que "uno siempre se alegra por la gente con la que ha compartido tantas cosas y tan bonitas".