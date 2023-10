La profesora de Julián Álvarez sorprendió y dijo por qué no fue a la cancha de Boca: "Mensajes"

La profesora de inglés de Julián Álvarez en Manchester City, Sara Duque, explicó por qué no fue a la Bombonera a ver el Superclásico entre Boca y River por la Copa de la Liga Profesional.

La profesora de inglés de Julián Álvarez en Manchester City, Sara Duque, reveló las razones por las que no fue a la Bombonera a ver el Superclásico entre Boca y River. La docente portuguesa de 29 años vive en la Argentina desde hace más de un mes y ya había asistido al estadio Monumental en reiteradas ocasiones. Sin embargo, el pasado domingo, decidió no ir a la cancha del "Xeneize".

La europea recurrió a su cuenta oficial de Instagram (@saralduque) para explicarles a sus casi 300.000 seguidores por qué no pudo estar en el Alberto J. Armando de la Ciudad de Buenos Aires para seguir de cerca el cruce entre los dos gigantes del fútbol argentino. De esa manera, despejó las dudas de los usuarios al respecto.

La profe de inglés de Julián Álvarez filtró por qué no fue a ver el Superclásico: "Enferma"

Ante las repetidas consultas de los seguidores en Instagram, Sara Duque decidió publicar una historia para aclarar la situación: "Buenos díassssss. Recibí tantos mensajes preguntando por qué no fui al Superclásico Boca - River", comenzó. Al respecto de su sorpresiva ausencia, la lusa sentenció: "Obvioooooo que hubiera amado ir! Pero estos últimos días me sentía un poco enferma, así que no pude ir. Ahora me siento mejor y estoy lista para los próximos juegos".

La profe de Inglés de Julián Álvarez explicó por qué no fue a la Bombonera.

Por qué la profesora de inglés de Julián Álvarez vive en Argentina

Por la misma vía de las historias en Instagram, la docente explicó: "1. Estoy trabajando en un gran proyecto de fútbol que todavía no puedo revelar. Para llevar a cabo este proyecto, es esencial estar en Argentina". Como segunda causa, esgrimió: "Este año empecé a trabajar con jugadores argentinos y sentí la necesidad de comprender mejor su cultura y su cultura futbolística".

Por último, Sara argumentó: "He vivido en nueve países, pero nunca he tenido la experiencia de vivir en otro continente". Al mismo tiempo, aclaró que "tener la oportunidad de vivir en Sudamérica y experimentar una cultura tan diferente será una experiencia increíble" para su crecimiento profesional y personal. De igual manera, Duque dejó en claro que su estadía en este país "es temporal" y cerró: "Mi objetivo es volver a Europa una vez que haya alcanzado mis metas en Argentina".