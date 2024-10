La furia de Julián Álvarez tras la derrota de Atlético de Madrid: "Tristes"

La furia de Julián Álvarez tras la derrota de Atlético de Madrid.

Julián Álvarez se mostró furioso por la derrota de Atlético de Madrid frente a Lille de Francia por 3-1 como local, por la tercera fecha de la fase inicial de la Champions League 2024-2025. El delantero de la Selección Argentina volvió a ser titular y abrió la cuenta con un gol al comienzo del encuentro, aunque luego el dueño de casa no pudo sostener el resultado en el estadio Metropolitano de la capital española.

Si bien opinó que el equipo dirigido por Diego "Cholo" Simeone "no jugó mal" y hasta mereció más, el ex River también hizo autocrítica por la falta de efectividad del conjunto "Colchonero", que ahora quedó complicado en la tabla de posiciones porque acumula dos derrotas en tres presentaciones en esta edición del certamen continental. Igualmente, el atacante de 24 años elogió al entrenador y sostuvo que ya hay que dar vuelta la página.

La bronca de Julián Álvarez por la caída de Atlético de Madrid vs. Lille

En el diálogo con los medios de comunicación en la zona mixta del Metropolitano, la "Araña" analizó: “Creamos muchas ocasiones, no las pudimos convertir, nos faltó efectividad. Y después, en esta competición, los rivales tienen jerarquía y lo pagamos caro en el segundo tiempo…". Incluso, se lamentó por la mala fortuna en algunas situaciones durante el desarrollo del cotejo: "Al no marcar, después, ellos tuvieron una situación en la del gol que nos rebota en un jugador nuestro. Después, la polémica del penal. No pudimos pegar en los momentos que tuvimos que pegar… El equipo no jugó un mal partido, se dio así. Estamos tristes por haber perdido, pero hay que seguir trabajando”.

Fastidioso por el trabajo del VAR, que en todas las jugadas dudosas falló a favor de la visita, Julián Álvarez detalló desde Atlético de Madrid: “No me acerqué al árbitro a ver qué explicación dio. Después, vi el vídeo y me pareció mano del jugador de Lille y, luego, no sé si Koke lo roza o no". Igualmente, aclaró que para él "primero, es mano" y que "además, la debería ver bien”.

Al margen de la ineficacia rojiblanca, el ex Manchester City señaló que “lo bueno es que el equipo las generó", les pidió a los hinchas "confiar en el Cholo Simeone" y completó: "Después, tenemos que trabajar en la efectividad y tratar de concretarlas. En el primer tiempo, pudimos hacer tres o cuatro goles…Obviamente no es lo que queríamos, más en este partido aquí en casa. Quedan cinco partidos, todavía tenemos que seguir trabajando para mejorar las cosas que estamos haciendo mal e intentar sumar de a tres”.

Los próximos partidos de Atlético de Madrid en la Champions League