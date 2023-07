Figura de El Trece se cansó y filtró lo que nadie sabía sobre Julián Álvarez: "Gracias a mí"

Una estrella de El Trece se hartó de los rumores y ventiló nueva información acerca de la carrera de Julián Álvarez, tanto en River como en la Selección Argentina.

En esta oportunidad, la figura que se refirió al delantero de 23 años fue nada menos que Pedro "Peter" Alfonso, actor y ex productor de Showmatch. El marido de Paula Chaves detalló su amistad con el cordobés, con el que compartió diversos eventos, y hasta se atribuyó en broma el gran éxito de "La Araña" en el poco tiempo que lleva como profesional.

Peter Alfonso reveló lo que nadie sabía sobre Julián Álvarez: "Le enseñé"

El actor y productor fue entrevistado en Radio Urbana Play (FM 104.3) y se refirió a la gran relación que lo une con atacante surgido en River, club del que es hincha. “La realidad es que él lo tiene que decir porque yo le cambié la carrera", comenzó entre risas el invitado. "Lo entrené en los festejos de gol de La Araña. Le mandé videos de cómo tenía que hacerlo porque él era muy tímido”, profundizó el ex-Showmatch y amigo de Marcelo Tinelli.

Julián y Peter, en un evento juntos.

Acerca del progreso del goleador en su breve trayectoria, en la que forma parte del plantel dirigido por Pep Guardiola, Pedro insistió con su propia influencia en el futbolista: "Para mí ese marketing fue lo que hizo que se lograra su venta. Fue todo gracias a mi". "Yo no te digo que gané el Mundial, pero casi”, amplió de manera insólita. Por último, Alfonso reconoció que ya tiene en mente a la nueva gran apuesta del equipo de sus amores: “Ahora tengo ganas de couchear a (Lucas) Beltrán, que le falta un festejo...”.

Las estadísticas de Julián Álvarez en Manchester City

49 partidos.

17 goles.

5 asistencias.

3 títulos.

Guardiola reveló el futuro de Julián Álvarez en Manchester City: "Una temporada fantástica"

Pep conversó con el portal oficial de la UEFA y describió al ex-River como "excepcional". “Un jugador que juega con la Selección Argentina, que es campeona del mundo, con jugadores como Lionel Messi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lautaro Martínez... si tú no eres bueno y no tienes la capacidad de adaptarte rápido y rebelarte en el momento, que es un gen del pueblo argentino, no puedes jugar con la Selección", expresó.

El DT definió a Julián como "un chico especial' que, según él, "hizo una temporada fantástica, renovó el contrato, estará más años aquí y espero que esté feliz en el futuro”. Con relación a la competencia mano a mano con Haaland para ser el titular, el europeo manifestó que “los techos los ponen los jugadores y no los entrenadores. El límite de las estrellas lo alcanzan nada más que ellos”.

A puro halago para "La Araña", el ex-Barcelona insistió con que "es un jugador excepcional, campeón del mundo". Con respecto al supuesto interés por ficharlo en 2019 o 2020, es decir tres años antes de que se concretara la compra a River, recordó: "En la época en la que se habló de que nosotros lo queríamos, teníamos a Agüero y a Gabriel Jesús". Y completó con la aclaración de que en ese entonces "nunca fue una posibilidad".