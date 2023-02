El impensado comentario de Julián Álvarez a Guardiola en Manchester City

Julián Álvarez le mandó un mensaje a Pep Guardiola en Manchester City por su falta de minutos en la Premier League. El delantero de la Selección Argentina se refirió a la chance de jugar junto a Erling Haaland.

Julián Álvarez pareció mandarle un mensaje directamente a Pep Guardiola, que no lo tiene demasiado en cuenta en Manchester City. El entrenador catalán prefiere a Erling Haaland como el centrodelantero titular de "Los Ciudadanos", aunque el futbolista de la Selección Argentina opinó que pueden jugar los dos juntos tranquilamente por las características que ambos muestran dentro de la cancha.

Durante la jornada del pasado sábado 25 de febrero, el ex-River anotó un gol y fue clave en otro de ellos durante la victoria por 4-1 frente a Bournemouth como visitante, por la Premier League. Después de ese encuentro, dialogó brevemente con los medios de comunicación y no dudó a la hora de responder acerca de los pocos minutos que sumó en lo que va de la temporada 2022-2023 pese a haber sido el "9" titular de "La Scaloneta" campeona del mundo en Qatar.

Julián Álvarez le mete presión a Pep Guardiola en Manchester City: "No venía teniendo tantos minutos"

"La Araña" jugó desde el arranque junto a Haaland y la apuesta le dio resultado al ex entrenador de Barcelona, ya que ambos brillaron y "Los Ciudadanos" golearon para seguir bien de cerca al líder Arsenal en el torneo. Una vez culminado el encuentro, el cordobés fue consultado por su dupla con el crack noruego y contestó: "Hemos jugado varios partidos juntos, creo que lo hemos hecho bien...".

Julián fue titular y figura en el City ante Bournemouth.

Con respecto a las cualidades del ex Borussia Dortmund de Alemania, el argentino manifestó: "Los dos nos podemos adaptar a jugar juntos. Por ahí me toca jugar un poco más por la derecha o moverme detrás de los defensores como volante, pero nos podemos adaptar". Por último, Álvarez reconoció: "Estaba con ganas de sumar minutos, no venía teniendo tantos en los últimos partido, pero bueno, siempre intento ayudar al equipo. Y si es con goles o asistencias, mejor. Estoy contento por el partido".

Los clubes interesados por Julián Álvarez si sale de Manchester City

Precisamente por esta falta de continuidad que tenía de sobra en River, el delantero no descarta marcharse a mediados de 2023 para tener el rodaje que le permita seguir siendo el titular en la Selección Argentina. De acuerdo con lo que comunicaron diversos portales deportivos en España y en Inglaterra, Barcelona y Chelsea son los principales interesados por "La Araña" de cara al próximo mercado de pases.

Los números de Julián Álvarez en Manchester City

Hasta el momento, en apenas seis meses en una de las instituciones más poderosas de Europa, el cordobés acumula: