Los Pumas vapulearon a Corea del Sur en Tokio 2020 y mantienen la ilusión

El conjunto de Santiago Gómez Cora le ganó a Corea del Sur y pasó de ronda en Tokio. Ahora espera rival y sueña con la medalla.

La Selección Argentina de Rugby aplastó a Corea del Sur en los Juegos Olímpicos y lo venció de una manera contundente. Lo venció por más de 50 puntos en el tercer partido del torneo y se garantizó el pase de ronda

El equipo nacional, de esta forma, pasó de ronda en el torneo Seven que se juega en Tokio 2020. En resumidas cuentas, Los Pumas seven vencieron 56-0 con tries de Lautaro Bazán Vélez, Matías Osadczuk, Santiago Mare, Luciano González Rizzoni, Rodrigo Isgró, Germán Schulz, Gastón Revol e Ignacio Mendy.

La Selección Argentina de rugby 7s que dirige Santiago Gómez Cora integra el Grupo A también junto a Australia (ganó en el debut) y Nueva Zelanda (perdió). Los dos primeros de cada zona avanzarán a los cuartos de final, además de los dos mejores terceros. De esta forma, Los Pumas pasaron de ronda y se espera el rival de la próxima ronda.

En el partido anterior, ante Nueva Zelanda en el estadio Olímpico de la capital japonesa, el equipo conducido por el DT Santiago Gómez Cora, quien este lunes cumple 43 años, fue superado por un adversario que le hizo sentir el rigor físico y le marcó cinco tries en el desarrollo del pleito. Sin embargo, esta vez tuvo revancha y destruyó al conjunto coreano.

El breve historial de Los Pumas en los Juegos Olímpicos

Argentina apenas tiene una participación en este torneo con el formato vigente y fue en la última edición, cuando terminó sexto en Brasil.

El plantel de Los Pumas 7s para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Santiago Alvarez Fourcade.

Lautaro Bazán Vélez.

Lucio Cinti.

Rodrigo Etchart.

Luciano González Rizzoni.

Rodrigo Isgro.

Santiago Mare.

Ignacio Mendy.

Marcos Moneta.

Matías Osadczuk.

Gastón Revol.

Germán Schulz.

Felipe Del Mestre y Franco Sábato quedarán como reservas