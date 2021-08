Las emotivas palabras de Manu Ginóbili a Luis Scola tras su retiro: "Sigo un poco tocado"

La leyenda de básquet argentino aprovechó las redes sociales para expresar toda su admiración por Luis Scola.

Luis Scola jugó su último partido con la Selección Argentina de básquet por los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio frente a Australia y la emoción llegó a todos. En especial a Manu Ginóbili, una leyenda del deporte argentino que compartió equipo con Luifa en numerosas competencias, que le dedicó unas sentidas palabras a través de las redes sociales.

"Cuánta emoción en ese último aplauso!! Gracias @LScola4 por enseñarnos tanto en estos años y por liderar con el ejemplo siempre. Un lujazo de compañero. Aplaudo de pie", escribió en su cuenta de Twitter. Y añadió: "Sigo un poco tocado. Qué pedazo de profesional!! Qué ética de trabajo, compromiso... Qué facilidad para hacer puntos!! Irrepetible por tantas cosas. Gracias de nuevo Luifa".

Andrés "El Chapu" Nocioni también se sumó al homenaje virtual a su excompañero y escribió "Gracias! Luis", junto a muchos emojis de aplausos.

El rol ascendente de Luis Scola

Durante los Juegos, además, Scola volvió a tener ese rol ascendente que, por ejemplo, lo tuvo como punta de lanza en el Mundial de China en 2019. En aquel entonces, sorprendió con una declaración previa al decir que el "equipo estaba para cosas grandes" y, finalmente, alcanzó el segundo puesto en plena renovación. Esta vez, durísimo, lanzó: "Me preocupan algunos malos hábitos, como protestar demasiado, de simular mucho o por esas protestas no bajar a defender. No tenemos tanto talento para darnos ese lujo".

El trabajo y la ascendencia de Luis Scola sobre el resto del grupo no solo se ve en su día a día o dentro de la cancha, Facundo Campazzo, otro de los lideres del equipo, lo tiene en claro y en charla con TyCSports disparó: "No hay nadie como él. Hay que tomar dimensión de lo que tenemos al lado nuestro. Es una leyenda que todavía está jugando a un nivel increíble. Tenemos que ser alumnos con él. Viéndolo cómo se prepara, cómo entrena, es un lujo".