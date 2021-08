Juegos Olímpicos Tokio 2020: el equipo danés de ciclismo, bajo la mira

El ex atleta Chris Boardman, quien hoy es comentarista se refirió a una posible trampa del equipo danés por la utilización de un recurso médico en sus atletas.

¿La misma lesión los cuatro? Es algo que sin dudas llama la atención en estos Juegos Olímpicos de Tokio. El equipo de ciclismo de Dinamarca conformado por Lasse Norman Hansen, Niklas Larsen, Frederik Madsen y Rasmus Pedersen fue acusado por el periodista británico Chris Boardman, quien además es un histórico de esta disciplina, que cuestionó que los cuatro integrantes posean una cinta médica en sus piernas derechas, lo cual podría generarles cierta ventaja con el resto y quizás no esté tan errado, ya que los resultados, sin desmerecer el trabajo de los daneses, los colocan como los favoritos a colgarse la de oro.

Pero, ¿Cómo es que existiría esa ventaja? Según explicó el especialista en el deporte, en términos aerodinámicos, estos vendajes que sirven para tratar lesiones, moverse con total normalidad y evitar los dolores a la hora de competir. De esta manera, el equipo danés se quedó con la clasificación a la final de este deporte y competirá por la medalla de oro este miércoles.

No sería la única bronca por parte del británico ex campeón mundial y olímpico en los Juegos de Barcelona en 1992. Ya que el equipo de Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Rio 2016, había logrado un récord de 3 minutos, 45 segundos, 14 milésimas, y este equipo danés logró batir ese logro bajando el tiempo por cinco segundos, lo que también puede haber sido un motivo de molestia para el ex deportista.

Según informa el reglamento de la Unión Ciclista Internacional (UCI): "Se prohíbe cualquier elemento no esencial cuyo propósito no sea exclusivamente el de vestir o de protección". Por lo que, estas vendas, en caso de que no las estén usando por lesión estén totalmente prohibidas. Lo cual haría más lógico el reclamo por parte de Boardman.

La polémica con el director de la federación alemana de ciclismo

Podría no ser el único disgusto para un equipo europeo de este deporte en los Juegos, ya que la semana pasada, desde la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio ordenaron que el director deportivo de la federación alemana de ciclismo sea expulsado de la competencia, luego de hacer unos comentarios racistas durante la contrarreloj olímpica masculina del pasado miércoles, informó el jueves el equipo alemán. "La dirección del equipo en los Juegos Olímpicos de Tokio ha decidido que Patrick Moster no puede continuar con su trabajo como jefe del equipo nacional de ciclismo y regresará a Alemania", dijo el equipo en un comunicado.