Juegos Olímpicos: Santiago Grassi dio la sorpresa y Delfina Pignatiello quedó última en natación

Las competencias de los nadadores argentinos en los Juegos Olímpicos de Tokio. Pignatiello se fue con una reflexión luego de quedar eliminada y Grassi, pese a su triunfo, no pudo meterse en las semifinales.

Argentina dice presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esta vez, la nadadora argentina Delfina Pignatiello finalizó en la octava y última posición de la serie de los 800 metros libres y quedó eliminada. El nadador argentino Santiago Grassi, por su lado, salió primero en su serie de 100 metros mariposa, aunque no pudo meterse en las semifinales.

La reflexión de Delfina Pignatello luego de su eliminación

Delfina Pignatello cronometró un tiempo de 8 minutos, 44 segundos y 85 milésimas, lejos de las tres mejores de la prueba, la rusa Anastasiia Kirpichnikova (8m18s77m) y las australianas Ariarne Titmus (8m.18s.99m) y Kiah Melverton (8m.20s.45m). La nadadora argentina de 21 añoshabía competido el lunes pasado, cuando no pudo clasificar a la siguiente ronda en la prueba eliminatoria de 1500 metros libres, en la que se impuso la estadounidense Katie Ledecki.

"No pude recuperarme de la prueba del lunes pasado, intenté cambiar el chip pero no lo logré", expresó Pignatiello luego de su segunda presentación, en diálogo con TyC Sports y la TV Pública y reconoció que pese a los malos resultados, está disfrutando de la experiencia y que desea volver a los Juegos en un futuro.

La joven dejó una reflexión luego de salir del agua, en la que hizo referencia a su autoexigencia y a lo que le genera el haber tenido una mala pasada en los Juegos Olímpicos. “Soy una persona muy autoexigente, muy poco conformista y hace mucho que no me iba mal en un torneo. Esa parte me está costando un poco y es la realidad, no voy a esconderlo. Quiero abrir los ojos para recordarme dónde estoy parada", comenzó diciendo Pignatello y agregó: "Nunca me había planteado competir en Juegos Olímpicos, nunca dije estos cuatro años van a ser para los Juegos. Estar acá es un montón”.

La nadadora afirmó que tiene "ganas de volver en los próximos Juegos con otra cabeza y otro entrenamiento" y sostuvo que tiene en claro "que es una carrera larga, no es ni un antes ni un después". De esta manera, Pignatello se despide de los Juegos Olímpicos de Tokio e intentará tomarse revancha en los Juegos de París 2024.

Santiago Grassi logró el primer puesto

El nadador argentino Santiago Grassi salió primero en su serie de 100 metros mariposa con un tiempo de 52.07 segundos, pero pese a eso no pudo meterse en las semifinales y terminó en el puesto 24° de la general en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El joven de 24 años reconoció que le hubiera gustado tener una marca menor pero admitió que está contento con el resultado.

"No hay resultado que me haga mal, todo es aprendizaje incluso el no haber llegado a la semifinal", afirmó Grassi una vez que finalizó la competencia.

El santafesino tenía una marca de 51.92 segundos. Aunque esta vez estuvo por encima de la misma, logró llevarse el primer lugar de la serie 6 seguido por el belga Louis Croenen (52.23) y el búlgaro Antani Ivanov que lo hizo en 52.25. No fue suficiente, pero Grassi tendrá revancha rápidamente porque este viernes 30 volverá a competir en los 50 metros estilo mariposa desde las 7.12 de la mañana.