Juegos Olímpicos de Tokio 2020: en su segunda participación, las Panteras cayeron frente a una potencia

El voley femenino cayó por 3-0 en el debut, aunque la imagen fue muy positiva ante las mejores del mundo. Malas noticias en Remo y Gimnasia Artística.

El Voley Femenino hizo su debut oficial en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ante, nada más y nada menos, el primero en el ranking mundial. Aún así y a pesar de la derrota ante Estados Unidos, el principal candidato a conseguir la medalla de oro en el certamen, mostró una imagen más que positiva y jugó un gran voley en el Arena de Ariake en su segunda participación en la máxima cita del deporte. La caída fue por 3-0 con parciales de 25-20, 25-19 y el último, 25-20.

Las dirigidas por Hernán Ferraro dejaron sensaciones muy positivas y le jugaron de igual a igual a las norteamericanas, ganadoras de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 por detrás de China (campeón olímpico) y Serbia. El primer set fue muy parejo: las argentinas generaron muchos ataques, bloquearon distintos intentos de las rivales y si bien cometieron varios errores, siempre estuvieron a tiro.

En el segundo set, las cosas estuvieron igual de peleadas y las "Panteras" siguieron mostrando una gran versión. Concentradas, rápidas y creativas a la hora de atacar, buscaron lastimar a las norteamericanas con actuaciones destacadas a pesar de terminar otra vez abajo en el marcador. Les faltó equilibrio en la recepción para armar mejores jugadas al atacar pero llevaron adelante grandes bloqueos y buenas acciones defensivas. Erika Mercado y Yamila Nizetich fueron las más destacadas, con ocho puntos.

Ya en el último set, las cosas se complicaron más y el 2-0 de Estados Unidos comenzó a pesar. A mitad del juego, las "Panteras" volvieron a levantarse y no se la dejaron fácil a las norteamericanas con pelotas un poco mejor trabajadas y remates más certeros en campo rival. Las primeras en el ranking y mejores del mundo pusieron primera sobre el cierre y se hizo muy difícil el final del encuentro por la diferencia conseguida. La derrota fue un hecho pero las sensaciones siguen siendo buenas. El próximo lunes, desde las 21 hs, se viene Rusia.

Así sigue el fixture y las chances de clasificación

2° Fecha: vs. Rusia - Lunes 26/07, a las 21 hs

3° Fecha: vs. Italia - Miércoles 28/07, a las 21 hs

4° Fecha: vs. Turquía - Sábado 31/07, 02.20 hs

5° Fecha: vs. China - Lunes 2/08, a las 4.25 hs

¿Cómo clasifican a la siguiente fase? Para seguir en la competencia se tiene en cuenta: número de partidos ganados, puntos de partido, cociente de sets, cociente de puntos y resultado del partido entre los equipos que están igualados. Por partido ganado 3-0, el seleccionado sumará tres puntos mientras que el perdedor ninguno; por partido donde se impone por 3-2, irán dos puntos para el ganador y uno para el perdedor.

Avanza Podoroska en Tenis y mantiene la ilusión

La rosarina Nadia Podoroska, una de las deportistas argentinas del momento, pasó a la siguiente fase luego de que su rival de Kazajistán, Yulia Putinseva, se retirara del encuentro por el fuerte calor con más de 30 grados y un alto porcentaje de humedad. Hasta ese momento, la "Peque" triunfaba en su debut olímpico por 7-6 en el primer set y en el segundo, iba 3-1 arriba.

"Pude mantener la cabeza fría en los momentos importantes y pude ganar. La conozco mucho a Yulia, tenía clara la estrategia de lo que tenía que hacer. A veces salió, otras no pero mantuve la concentración", expresó en diálogo con TV Pública dejando a la vista su alegría por la clasificación. Para cerrar, manifestó de cara al futuro: "Son los primeros días, a disfrutar la victoria, me sentí bien, queda mucho. Mañana será hora de prepararnos para lo que viene". Espera por la rusa, Ekaterina Alexandrova o la belga, Elise Mertens.

Remo: Kraljev y Silvestro quedaron eliminadas en el repechaje

Durante la noche del viernes, las argentinas Evelyn Silvestro y Milka Kraljev finalizaron en el sexto lugar y pasaron directamente a repechaje tras recorrer los 2 mil metros del canal Sea Forest en poco más de 7 minutos. Ahora, tras finalizar en el cuarto puesto de la manga 1 del repechaje, el binomio se quedó al margen de las semifinales y, lamentablemente, no podrá competir por una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

A diferencia del tiempo logrado el viernes (7 minutos, 29 segundos), sumaron más segundos que no fueron suficientes para clasificar a la siguiente fase (7 minutos, 39 segundos). Para seguir en camino, necesitaban finalizar entre los tres primeros equipos. Las ganadoras de la prueba fueron las estadounidenses (7.21.25), seguidas por Bielorrusia (7.26.99) y Japón (7.34.45).

Ahora, la despedida será el próximo martes con la final "c" en la que se definirán las últimas seis posiciones de la prueba, del 13ro al 18vo puesto. "No nos quedamos conformes con el resultado porque queríamos meternos en las semifinales, pero esto es la elite del deporte mundial y llegamos hasta acá", manifestó Kraljev en diálogo con TyC Sports. Mientras que Silvestro sentenció: "Estas son las cosas que te enseñan a ser más fuerte, a levantarte y seguir. Ahora nos planteamos un nuevo objetivo, que es hacer la mejor carrera posible".

Futuro de sobra: Magistrati no logró clasificar pero cerró un buen debut olímpico

La gimnasta más joven de la delegación, con tan solo 17 años, participó en cuatro pruebas y logró sumar un puntaje total de 48.265 en el all around femenino. Si bien no pudo clasificarse para las fases finales, Abigail Magistrati tuvo un debut olímpico muy interesante y finalizó en la novena posición general de 15 deportistas en competencia.

Recordemos que la joven llegó sobre la hora a los Juegos Olímpicos de Tokio al clasificarse a último momento a causa del doping positivo de su colega Martin Dominici. Magistrati optó por realizar una rutina segura en suelo (dificultad 4.500), que logró completar de gran forma con una ejecución de 7.600 y una puntuación de 12.133; luego hizo lo propio en la rutina de salto con una puntuación de 13.666 y una ejecución prolija (8.766) con una dificultad de 4.600.

En las barras asimétricas, se vio una accidentada actuación. Cerca del cierre de la rutina, no logró engancharse y cayó a la colchoneta. A causa de esto, debió repetirla y alcanzó una puntuación de 11.533. Por último, en viga, la platense logró una puntuación de 11.233 para alcanzar el total de 48.265 mencionado previamente.