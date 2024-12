Preocupación por lo que pasó con las medallas de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Se desató un escándalo inesperado en los Juegos Olímpicos por lo que pasó con las medallas de la edición de París 2024. La cuestión es que, apenas cuatro meses después de terminada la competición en la capital de Francia, las preseas de oro, plata y bronce están demasiado deterioradas con relación al poco tiempo que pasó de la finalización del certamen que convocó al deporte mundial.

De hecho, ya hubo varios deportistas que confirmaron esta situación a través de sus redes sociales oficiales. En las últimas semanas, con fotos y videos de las medallas, lo dejaron expuesto estrellas internacionales de la talla de los franceses Yohann Ndoye-Brouard, Clément Secchi y Maxime Grousset; y los estadounidenses Nyjah Huston y Lynn Williams.

Quienes abrieron el grifo públicamente en este sentido fueron los norteamericanos Huston y Williams. Por el lado del skater, en las historias en sus cuentas de Instagram demostró lo que ocurrió con la presea de bronce que obtuvo. Allí, con videos y fotos incluidos, disparó que “estas medallas olímpicas se ven geniales cuando son nuevas" y agregó: "Pero, después de dejarlas en mi piel con un poco de sudor por un rato y luego dejar que mis amigos la usaran durante el fin de semana, aparentemente no son tan de alta calidad como uno pensaría”. Y cerró a pura ironía: “Quiero decir, mira eso, se ve mal... Incluso el frente está comenzando a descascararse un poco. Así que no lo sé, ¡medallas olímpicas! Tal vez deben mejorar un poco la calidad. La medalla parece que fue a la guerra y volvió. Supongo que las medallas deben ser para estar en estuches, no están destinadas a ser enviadas”.

En tanto Williams, su compatriota de fútbol, indicó que el estado de su medalla de oro era demasiado malo: "Había una barra que sostenía la cinta en mi cuello. Obviamente, todos ustedes me vieron agitando la cosa. Irónicamente, así no fue como se rompió. Estoy segura de que no ayudó, pero así no fue como se rompió”. En la misma línea, remató: “La tenía en mi hombro como un pequeño bolso y sólo estaba saltando, bailando, salté y simplemente se cayó. Así que todos estaban bailando y yo andaba por ahí tratando de recoger mi medalla del suelo. Como dije, probablemente agitarla no ayudó, pero pienso que deberían haberlas hecho mejor. Deberían haberlas hecho más resistentes, honestamente no se me puede culpar por eso. Así que no sé si la voy a arreglar”.

El nadador olímpico francés Ndoye-Brouard no se quedó atrás y generó revuelo con las imágenes que compartió, sumándose a las críticas por la calidad de los premios otorgados. Asimismo, su compatriota Secchi, que se llevó el bronce en atletismo, mostró la presea muy deteriorada y comentó en modo de broma que tenía "piel de cocodrilo". "Y aún así, la tuya está en forma. París 2024", le devolvió Ndoye-Brouard. Para terminar con este tema, Grousset disparó munición gruesa: “La mía es muy bonita, pero es cierto que parece como si estuviera destrozada, un poco oxidada...".

¿Cómo terminó Argentina en el medallero en los Juegos Olímpicos de París 2024?

Argentina terminó 52° en el medallero en los Juegos Olímpicos de París 2024, con 3 medallas en total:

José "Maligno" Torres - Oro en el ciclismo BMX freestyle. Mateo Majdalani y Eugenia Bosco - Plata en vela, en la clase Nacra 17 mixta. Las Leonas - Bronce en hockey sobre césped femenino.

Cuántas medallas tiene Argentina en los Juegos Olímpicos en la historia

Argentina tiene 80 medallas en la historia de los Juegos Olímpicos en total, de las cuales fueron 22 de oro, 27 de plata y 31 de bronce.

