El millonario embargo que sufrió Juan Martín Del Potro por las deudas de su padre: "Una fortuna"

El tenista argentino Juan Martín Del Potro sufrió un millonario embargo a raíz de las deudas que contrajo su padre, quien falleció en 2021.

El tenista argentino Juan Martín Del Potro sufrió un millonario embargo a raíz de las deudas que contrajo su padre. Por un fallo de la justicia la empresa LDC embargó una importante suma de dinero del contrato que el jugador tiene con una importante empresa de indumentaria. Esto se sumó a otra retención de más dinero contra dicha compañía y un patrocinante del Argentina Open.

Daniel Del Potro, padre de la "Torre de Tandil" fallecido en enero de 2021, invirtió en distintos proyectos inmobiliarios y agropecuarios en los que no tuvo éxito. Esto dejó mas deudas que ganancias, y por esta razón perjudicó al tenista. Tal es así, que el pasado mes de febrero de 2021 un acreedor de la empresa que creó su papá, Agroganadera Reconquita SA, solicitó el embargo con el objetivo de cubrir un monto cercano al millón de pesos.

"El 18 de abril por un fallo de la justicia, la empresa LDC semillas embargó 5 millones de pesos por el contrato que tiene Juan Martín Del Potro con Nike Argentina. Esto se suma a otro embargo por 14 millones de pesos contra Nike y Tennium, organizadora del Argentina Open, sobre el premio U$D 6.460. Si no paga se lo ejecuta y va a quiebra. Sus abogados recomiendan que se dilate en el tiempo el mayor tiempo posible", aseguraron en el ciclo A la tarde, emitido por América.

La buena noticia para "Delpo" es que Nike no le soltaría la mano en esta situación tan complicada para su vida. Sin embargo, agregaron en el programa que desde la justicia buscarán bienes ocultos que el tenista pueda tener en el exterior. Por este motivo, el panorama no es nada alentador para la "Torre" de Tandil, que atraviesa un duro momento.

Juan Martín del Potro habló por primera vez de la supuesta estafa millonaria de su padre

Después del retiro deportivo en Buenos Aires que conmovió a los amantes del tenis argentino, Juan Martín del Potro fue noticia también por diversos informes en la televisión que indicaban que su propio padre, Daniel del Potro, se había quedado con 27 de los 30 millones de dólares "limpios" que él había recaudado durante su exitosa carrera profesional.

Acerca de la fortuna que actualmente no se sabe a dónde fue, Del Potro dijo que eso "otro va por otro carril, que se va a solucionar". "Ahora hay gente en la que yo estoy confiando y que me va ayudar. Así como tengo mi equipo de entrenador, kinesiólogo, médico, también está eso...", profundizó el campeón del US Open 2009 y doble medallista olímpico.

Quien fue la figura del título de la Copa Davis en 2016 señaló que "es cuestión de que pase el tiempo y confiar". De hecho, puntualizó: "Y de poder transcurrir el camino que yo quiero, con mi familia, de la manera en que me merezco".