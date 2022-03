Juan Martín del Potro habló sobre la supuesta estafa de su padre: "No entendía nada"

Por primera vez, Juan Martín del Potro se refirió a la supuesta estafa millonaria por parte de su propio padre mientras él hacía su carrera en el tenis.

Después del retiro deportivo en Buenos Aires que conmovió a los amantes del tenis argentino, Juan Martín del Potro fue noticia también por diversos informes en la televisión que indicaban que su propio padre, Daniel del Potro, se había quedado con 27 de los 30 millones de dólares "limpios" que él había recaudado durante su exitosa carrera profesional.

El exdeportista de 33 años se sinceró y al fin habló al respecto para despejar los rumores en la entrevista para Star+ con su colega Mariano Zabaleta, como parte de la sección de la plataforma de streaming En primera persona.

Juan Martín del Potro habló por primera vez de la supuesta estafa millonaria de su padre

En el diálogo con Zabaleta, "Delpo" no esquivó el delicado tema de las deudas de su papá ,que le fueron reclamadas a él en su condición de socio de la empresa familiar Agroganadera Reconquista S.A. Para comenzar, el crack aseguró: "La plata es algo en lo que nunca pensé al empezar a jugar al tenis".

No obstante, el entrevistador fue a fondo y continuó con las consultas acerca de los manejos de Daniel del Potro, quien murió a los 63 años en 2021. Entonces, Juan Martín respondió: "Más allá de lo que puedan decir, lo más importante es que en mi familia sabemos quién es quién y quién hizo cada cosa. La educación mía y de mi hermana es gracias a mi papá y a mi mamá".

Acerca de la fortuna que actualmente no se sabe a dónde fue, Del Potro dijo que eso "otro va por otro carril, que se va a solucionar". "Ahora hay gente en la que yo estoy confiando y que me va ayudar. Así como tengo mi equipo de entrenador, kinesiólogo, médico, también está eso...", profundizó el campeón del US Open 2009 y doble medallista olímpico.

Quien fue la figura del título de la Copa Davis en 2016 señaló que "es cuestión de que pase el tiempo y confiar". De hecho, puntualizó: "Y de poder transcurrir el camino que yo quiero, con mi familia, de la manera en que me merezco".

Juan Martín del Potro se refirió a las supuestas estafas de su padre.

Consultado por Zabaleta acerca del vínculo que sostuvo con su padre desde muy pequeño, "La Torre de Tandil" lo definió como "muy especial" porque "él no entendía nada de tenis, era veterinario". Y culminó: "No interactuábamos por ahí. Mi momento con él era subirme a la camioneta e ir todo el día al campo a atajar las gallinas o a ver cómo estaban las vacas. Lo disfrutaba muchísimo, me encantaba".