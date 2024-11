Mascherano reemplazará al Tata Martino como DT del Inter Miami y dirigirá a Messi.

Javier Mascherano se convertirá en el entrenador del Inter Miami luego de la salida de Gerardo "Tata" Martino. La noticia fue confirmada por el periodista César Luis Merlo de manera exclusiva a través de su cuenta de X (ex Twitter). De esta manera, el ahora ex DT de la Selección Argentina Sub 20 se hará cargo del plantel que tiene como máxima figura a Lionel Messi. De hecho, se conocieron detalles del vínculo que firmará en la institución.

Según trascendió, la dirigencia cruzó documentos con el "Jefecito", que sellará su contrato a largo plazo. Será la primera experiencia para el exvolante de la "Albiceleste" en un club luego de su paso por las juveniles del combinado nacional, donde cosechó el Torneo de la Alcudia en 2022. La noticia que se filtró en las últimas horas finalmente se confirmó y el exhombre de River Plate asumiría en los próximos días en su nuevo cargo.

La noticia tuvo lugar pocos días después de la eliminación del Inter Miami de los playoffs de la Major League Soccer a manos del Atlanta United en los octavos de final del certamen. En cuanto a las estadísticas de "Masche", le favorecen a pesar de no haber triunfado en la mayoría de los certámenes que dirigió tanto a la Sub 20 como a la Sub 23. Comandó al combinado nacional en 41 oportunidades ganando 24 partidos, empatando 9 y perdiendo sólo 8.

En esta ocasión, tendrá la oportunidad en un club que desde la llegada de Lionel Messi ganó dos títulos y mantenía viva la esperanza de dar pelea en la MLS. Sin embargo, quedó eliminado tempranamente luego de ser el mejor equipo en la primera fase y esto derivó en la salida de Martino. Ahora, Mascherano afrontará una nueva temporada en 2025 en la que contará con varios compatriotas y buscará la gloria en la institución presidida por David Beckham.

El posteo del periodista César Luis Merlo con la noticia.

Messi expresó su deseo de volver al Barcelona

Casi al mismo tiempo de que se conoció la noticia del arribo de Javier Mascherano al Inter Miami, una declaración de Lionel Messi irrumpió en las redes sociales y tiene que ver con su posible vuelta a Barcelona. "Llevo toda la vida viviendo ahí. Me siento de Barcelona, en nuestra mente siempre está el día de mañana volver a vivir ahí. Con mis hijos y mí mujer extrañamos la vida nuestra ahí. Tenemos amigos, dejamos muchísimas cosas allá", lanzó el astro rosarino en diálogo con "El nuevo clamor".

La estadística de Tata Martino como entrenador de Inter Miami

El detonante habría sido la derrota ante Atlanta United, por los octavos de final de la MLS. Después de haber quedado primero en la temporada regular, Inter Miami era el máximo candidato a quedarse con el título, sin embargo no pudo cumplir con las expectativas y cayó, justamente, ante el equipo con el que "Tata" se consagró campeón en 2018. El DT rosarino arribo a Inter Miami en junio del 2023, luego de no alcanzar los objetivos con la selección mexicana en el Mundial de Qatar 2022. En total, Martino dirigió 67 partidos, en los que obtuvo 38 victorias, 13 empates y 16 caídas, pero el dato relevantes que se consagró campeón de Supporters’ Shield y, en la última campaña, consiguió el récord de puntos en la temporada regular de la MLS con 74 unidades.