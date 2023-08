La propuesta para que Lionel Messi juegue un torneo con el campeón de la Libertadores

El Chiqui Tapia estuvo involucrado en el acercamiento de la propuesta y, posiblemente, pueda jugar frente a Boca si todo sale de esa forma.

En el último tiempo la llegada de Lionel Messi a Inter de Miami significó un cambio rotundo en la MLS y, desde hace un largo tiempo, hay un deseo desesperado para que además juegue en algunos torneos de la confederación sudamericana de fútbol. Por eso, ahora, se conoció que le hicieron un ofrecimiento al Inter Miami para que dispute un torneo junto a la Conmebol y, por qué no, pensarlo en el fútbol sudamericana.

El principal interesado para que Lionel Messi juegue en un torneo de la Conmebol es Alejandro Domínguez que, desde hace varios meses, busca para que el jugador esté en la Copa Libertadores. No obstante, el futbolista nunca se sumó a esos pedidos. En ese sentido, ahora, se está pensando en que se defina una especie de "Copa Interamericana" en la que participarían varios equipos que clasifiquen a ese torneo a través de salir campeón en sus respectivas competencias.

De esta forma, la nueva "interamericana" tendría al campeón de Concachampions (León de México), Leagues Cup (que tendrá al campeón del Inter Miami de Messi y Nashville SC), la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

En enero Conmebol y Concacaf habían anticipado esta posibilidad. En aquel entonces habían sostenido que se buscaba algo similar al "final four" en la que participarán los mejores clubes de las respectivas confederaciones. Los cuatro equipos (dos de cada confederación) participantes se clasificarán a través de las competiciones de clubes existentes de la Conmebol y Concacaf y las dos confederaciones están trabajando para que la primera edición de este torneo se juegue en 2024.

Alejandro Domínguez presionó a Messi en vivo: "Te falta la Libertadores"

Mientras ambos levantaban los trofeos ante la ovación de las cientas de personas presentes en la gala, el dirigente paraguayo de 51 años dijo sin dudarlo: "Con Leo tenemos varios momentos históricos suyos... Me dio la oportunidad de entregarle no sólo medallas, sino Copas", comenzó. Incluso, reveló que "a lo largo de este tiempo también iban quedando promesas pendientes" y anunció: "Hoy quiero cumplir contigo, promesas son deudas".

"En algún momento me has dicho 'me falta una cosa para mi museo'. Y nos dimos cuenta de que tal vez te falte más de una cosa para tu museo", continuó Domínguez con la introducción. "Hoy queremos retribuirte y que salgas de aquí con el museo completo", insistió el guaraní hacia Messi.

En ese instante, el mandamás de la Conmebol le entregó al ex Barcelona una réplica de los trofeos de la Copa del Mundo, de La Finalissima y de la Copa América, los tres títulos que consiguió con la Selección Argentina en menos de un año y medio. Allí, le lanzó un desafío que hizo ilusionar a todos los hinchas de Newell´s: "Esta Copa ya la tenés, la que te falta es la Libertadores...".