Insólito: el Laucha Acosta quedó envuelto en una batalla campal y lo separó un jugador de Reserva

El partido entre Atlético Tucumán y Talleres de Córdoba por el Torneo Proyección terminó con un escándalo fuera del campo de juego en el que Lautaro Acosta, parte del cuerpo técnico del 'Matador', fue protagonista. Tras la victoria del 'Decano' por 2 a 0, se registraron enfrentamientos entre el 'Laucha' y su hermano Rodrigo, DT del equipo, contra familiares y allegados de la institución tucumana. Las imágenes del incidente mostraron golpes y empujones contra una reja, en una situación que requirió la intervención de los propios futbolistas de la 'T'.

{{{htmlAmp}}}

El encuentro había estado marcado por la polémica, con dos jugadores del cuadro cordobés expulsados por polémicas decisiones arbitrales. La tensión también alcanzó a los integrantes del cuerpo técnico: Rodrigo y Lautaro Acosta fueron expulsados durante el entretiempo. Además, el primer gol de Atlético Tucumán generó controversias por las dudas sobre si la pelota había cruzado completamente la línea, mientras que en el segundo tanto que liquidó el encuentro festejaron en la cara de un jugador rival.

El clima de tensión se trasladó al exterior del terreno de juego una vez finalizado el partido. De acuerdo con las imágenes difundidas, los hermanos Acosta protagonizaron un cruce con familiares y allegados del club tucumano que derivó en golpes y empujones. Finalmente, ambos entrenadores fueron retirados del lugar por sus propios dirigidos, que intervinieron para evitar que los incidentes continuaran.

El testimonio del Laucha Acosta tras Atlético Tucumán vs. Talleres: "Es muy bravo lo que pasó"

Horas después de los incidentes, Acosta mantuvo una entrevista con TyC Sports en la que dio su versión de los hechos: "Nos perjudicó de una manera escandalosa el referí de hoy, Valentín (Ibáñez Mesa). En cuanto al escándalo, a su desempeño arbitral, es muy bravo lo que pasó: habla mucho de cómo está la situación, es gente que se proyecta para dirigir en Primera. Yo ya como jugador había manifestado muchas cosas que después el tiempo me terminó dando la razón, con escándalos que se terminan dando en finales con réferis en particular".

Por último, lanzó una fuerte advertencia y una dura crítica contra el juez del duelo: "Esto no mejora. Hay réferis como el de hoy que erran en jugadas fáciles, de interpretación, también en lo técnico. Entonces habla muy mal del referí, que fue el que en primer lugar calentó la situación".

Cómo llegó el 'Laucha' Acosta a Talleres tras su retiro como futbolista profesional

Acosta anunció su retiro del fútbol profesional a fines de noviembre de 2025, luego de la eliminación de Lanús ante Tigre por los octavos de final del Torneo Clausura. El delantero le puso punto final a una extensa trayectoria después de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2025 con el 'Granate', club del que es uno de los máximos ídolos. Durante su carrera disputó más de 400 partidos en el cuadro del sur del Gran Buenos Aires, conquistó seis títulos y se consolidó como el futbolista más ganador de la institución. También tuvo pasos por Sevilla, Racing de Santander y Boca Juniors además de integrar la Selección Argentina, con la que ganó el Mundial Sub-20 de Canadá 2007 y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Tras su despedida de las canchas, el 'Laucha' inició una nueva etapa en el fútbol y se incorporó en julio de 2026 al cuerpo técnico de la Reserva de Talleres de Córdoba. Allí se sumó como ayudante de campo de su hermano Rodrigo Acosta, entrenador principal de la categoría, para aportar su experiencia al desarrollo de los juveniles. De esta manera, comenzó su camino como integrante de un cuerpo técnico, con el objetivo de contribuir a la formación de los futbolistas que buscan llegar al plantel profesional. En su llegada, destacó las condiciones de trabajo de la institución cordobesa y manifestó su entusiasmo por continuar ligado al deporte desde otro rol.