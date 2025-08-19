Salah se convierte en el primero en ganar tres veces el premio al Jugador del Año de la PFA

El delantero egipcio del Liverpool Mohamed Salah fue premiado este martes como Jugador del Año de la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA), convirtiéndose en el primer futbolista en ganar el galardón tres veces.

Salah, que se unió al Liverpool en 2017, fue el máximo goleador de la Premier League la temporada pasada, con sus 29 goles, junto con 18 asistencias, desempeñando un papel clave en la conquista del título de liga por parte del club, que terminó 10 puntos por delante del segundo clasificado, el Arsenal.

El delantero de 33 años ya había ganado el premio al mejor jugador de la temporada de la Premier League, la Bota de Oro al máximo goleador y el premio al mejor creador de juego por el mayor número de asistencias, convirtiéndose así en el primer jugador en ganar los tres premios en la misma temporada.

Salah ganó por primera vez el premio de la PFA en 2018, tras su primera temporada en el Liverpool, y de nuevo en 2022, y este año quedó primero en una lista de seis finalistas, votados por los miembros de la PFA de los 92 equipos de la Premier League y la Football League.

La lista incluía a su compañero de equipo en el Liverpool Alexis Mac Allister, junto con Alexander Isak, del Newcastle United, Bruno Fernandes, del Manchester United, Declan Rice, del Arsenal, y Cole Palmer, del Chelsea.

Salah firmó en abril una ampliación de contrato de dos años con el Liverpool, poniendo fin a meses de especulaciones que lo vinculaban con un traspaso a la liga profesional saudí.

Equipo del año de la Premier League:

Matz Sels (Nottingham Forest); Virgil van Dijk (Liverpool), Milos Kerkez (Bournemouth), William Saliba (Arsenal), Gabriel Magalhaes (Arsenal); Declan Rice (Arsenal), Ryan Gravenberch (Liverpool), Alexis Mac Allister (Liverpool); Mohamed Salah (Liverpool), Alexander Isak (Newcastle United), Chris Wood (Nottingham Forest).

Con información de Reuters