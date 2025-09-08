Manchester City y Premier League resuelven disputa sobre las normas de patrocinio

Foto de archivo de un banderín del corner en el estadio del Manchester City

El Manchester City anunció el lunes que ha llegado a un acuerdo con la Premier League en su disputa sobre las reglas de la liga relativas a las transacciones.

El City dijo que aceptaba que las normas actuales, que regulan los acuerdos comerciales entre clubes y empresas vinculadas a sus propietarios si se consideran por encima del valor justo de mercado, son "válidas y vinculantes"; con lo que ambas partes acordaron poner fin a los procedimientos legales.

El caso es independiente de los cargos a los que enfrenta el City por supuestas infracciones de las normas financieras.

"Este acuerdo pone fin a la disputa entre las partes en relación con las normas de las transacciones entre partes vinculadas. Como parte del acuerdo, el Manchester City acepta que las reglas actuales son válidas y vinculantes", dijo el club en un comunicado.

Las reglas vigentes se adoptaron en noviembre, después de que la mayoría de los clubes de la máxima categoría inglesa votaran a favor de algunas enmiendas a las normas anteriores, que también fueron impugnadas por el City.

Un tribunal independiente dictaminó en febrero que algunos aspectos de las normas de las transacciones entre partes vinculadas de la liga "fueron consideradas ilegales".

En respuesta, la Premier League afirmó que el fallo del tribunal no afectaba al "funcionamiento válido" de sus normas vigentes.

Con información de Reuters