Klopp, desconcertado por el gasto del Chelsea: "No entiendo cómo es posible"

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, dijo que no puede entender cómo el Chelsea pudo gastar tanto en la ventana de transferencias de enero, insistiendo en que es mejor dejar que otros expliquen las reglas.

Con el fichaje del argentino Enzo Fernández esta semana, el octavo del Chelsea, los "blues" han gastado cerca de 300 millones de libras esterlinas (367,32 millones de dólares) en enero, y más de 500 millones de libras en toda la temporada.

El club londinense ha podido eludir la normativa del "Juego Limpio Financiero" repartiendo el costo de sus operaciones entre los largos contratos ofrecidos a los nuevos fichajes, en uno de los muchos retorcimientos que hicieron de las reglas, algo que Klopp no puede entender.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"No digo nada sin mi abogado", dijo Klopp bromeando en una rueda de prensa el viernes antes del partido del fin de semana de su equipo contra el Wolverhampton Wanderers.

"No entiendo esta parte del negocio, pero es una gran cifra. Son todos muy buenos jugadores, así que enhorabuena. No entiendo cómo es posible, pero no me corresponde a mí explicar cómo funciona", señaló.

Enero no ha sido un buen mes para el Liverpool sobre el terreno de juego, dado que sólo ha ganado uno de los seis partidos que ha disputado en todas las competiciones durante el mes y ocupa el noveno puesto en la Premier League.

Casi la misma plantilla estuvo muy cerca de conquistar una serie de cuatro trofeos sin precedentes el curso pasado, pero Klopp insistió en que los jugadores no pueden estar siempre al máximo nivel cada temporada.

"Por supuesto que algunos jugadores no alcanzaron el nivel que tuvieron con nosotros de forma constante", añadió. "Uno de los mejores ejemplos es Marcus Rashford (en el Manchester United), la temporada que tuvo el año pasado y este año. No estoy seguro de que él pueda siquiera explicarlo. Hay que luchar a través del tiempo que hay entre estos dos extremos".

(1 dólar = 0,8167 libras esterlinas)

Con información de Reuters