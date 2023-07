Una leyenda de Independiente destruyó a Ariel Holan: "Sus manejos"

El crack habló de la actualidad del club y apuntó contra Ariel Holan. Además aseguró que durante esa gestión "se compró caro y se vendió barato".

Una de las personas más influyentes de Independiente lanzó un comentario filoso contra uno de los exdirectores técnicos de la institución y llamó la atención de todos. Miguel "Pepé" Santoro apuntó directamente contra uno de los técnicos más importantes de la institución. Se trata de Miguel "Pepé" Santoro que destruyó a Ariel Holan.

En una entrevista, Pepé Santoro habló de la actualidad del club y apuntó, principalmente, a Ariel Holan. De esta forma se sumó a la crítica anterior que había hecho Gabriel Milito. El exarquero y gran leyenda de la institución apuntó que Ariel Holan "se equivocó mucho; le dieron la oportunidad de manejar la institución y hoy se están pagando las consecuencias de sus manejos: se hicieron muy malas operaciones. Se compró caro y se vendió barato".

En ese mismo sentido, también habló de la situación actual del club y aseguró, en charla con Madero Sports, que el Rojo no juega al fútbol que le gusta al hincha, pero indició: "El técnico (Ricardo Zielinski) está buscando sumar puntos y también se encuentra con injusticias en el camino, como por ejemplo, el otro día en Tucumán, cuando volvió a ser perjudicado". En ese sentido añadió: "A pesar de lo mal que se está jugando, se perdieron muchos puntos en los minutos finales y, a veces, con penales dudosos. Ahora bien, para jugar como quiere la gente, con la pelota al pie y buena circulación, es necesario tener buena materia prima y, hoy, le está faltando eso. El técnico tiene mucha experiencia y buenos resultados en otros clubes por su trabajo".

La bronca del técnico de Independiente

Ricardo Zielinski, entrenador de Independiente, calificó como "una vergüenza" el desempeño del árbitro Pablo Echavarría por haber sancionado el penal que decretó la derrota por 1 a 0 de su equipo ante Atlético Tucumán por la 26ta. jornada de la Liga Profesional de Fútbol. "El penal que cobró fue una vergüenza, pero también no expulsar a (Nicolás) Romero en el foul a (Baltasar) Barcia", declaró el DT en conferencia de prensa.

"No tengo mucho más que opinar. No me gusta hablar de los árbitros, pero hoy fue una vergüenza y nos condicionó más allá de que fue un partido parejo", agregó luego del encuentro jugado esta tarde en el estadio Monumental José Fierro.

"Cada vez que llaman del VAR tenés que cobrar, parece que está preestablecido así. En un contexto normal hubiese sido empate, pero hubo una incidencia grande del VAR. A veces te toca a favor y a veces en contra", continuó Zielinski sobre el penal que fue sancionado, tras el análisis de video.

El DT del "Rojo", a pesar de la bronca contra el juez, también se mostró autocrítico con el rendimiento de sus dirigidos: "Creo que podríamos haber hecho un gol, pero no se dio. No estamos finos", opinó. "Cada vez que hay un gol, evidentemente el otro equipo tiene que hacer el gasto y lo hicimos. El daño ya se había hecho con el penal", añadió.