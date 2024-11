Un juvenil de Independiente liquidó a sus compañeros por la fiesta en el yate: "Afuera"

Un juvenil de Independiente liquidó a sus compañeros por la fiesta en el yate

Una de las joyas de Independiente habló luego de que estalle el escándalo tras la fiesta del yate en la que algunos futbolistas del plantel estuvieron involucrados. Esta polémica dejó afuera de las últimas convocatorias a Marco Pellegrino y Diego Tarzia, quienes todavía no volvieron a sumar minutos. Luego de la goleada del "Rojo" por 3-0 ante Unión de Santa Fe en Avellaneda, un joven que fue partícipe de dicho cotejo y figura opinó al respecto.

Se trata de Santiago Hidalgo, quien no perdonó a sus compañeros por lo sucedido y dejó en claro lo que piensa. Cabe destacar que este triunfo contra el "Tatengue" posicionó bien a los de Julio Vaccari pensando en la clasificación a las Copas del año próximo y se acercan al objetivo acumulando, además de los 13 encuentros sin derrotas. Con este presente y lo que necesita el equipo para no perder el rumbo en la recta final de la Liga Profesional de Fútbol, el santiagueño de 19 años que se lució en el verde césped este martes por la noche no se guardó nada.

"No me fijo mucho en lo que pasa afuera de la cancha. Se hablaron muchas cosas", esbozó en un principio Hidalgo dejando en claro su postura. "Este es un club muy grande. Hay que ser responsable adentro y afuera mucho más, las 24 horas. Es lo que significa Independiente y lo que tiene que tener el jugador del club...", agregó el juvenil que lleva 2 goles y una asistencia en 13 partidos en Primera.

A su vez, el crack surgido de las inferiores no dudó en remarcar la importancia de sumar de a tres en este momento clave del torneo. Con esta victoria quedaron a nueve unidades de Vélez y Huracán con todavía seis jornadas por disputarse y se ilusionan con seguir dando pelea: "Necesitábamos el triunfo para dejar atrás las cosas que se hablaron y pasaron, que para mí no están mal".

Cuándo juegan Huracán vs. Independiente por la Liga Profesional de Fútbol: hora, TV en vivo y streaming online

El "Rojo" visitará al "Globo" en Parque Patricios el próximo sábado 9 de noviembre del 2024 a las 21 horas por la fecha n°22 del torneo. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales ESPN Premium o TNT Sports. En tanto, el streaming será por su propia plataforma paga TNT GO y por otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

