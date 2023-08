Un ex Racing liquidó a Carlos Tevez como DT de Independiente: "Es una joda"

Un ex-Racing liquidó a Carlos Tevez por asumir como entrenador de Independiente en reemplazo de Ricardo Zielinski. Y hasta sostuvo que "es como tomar un mate a las 9 am".

Un exentrenador de Racing fulminó a Carlos Tevez por asumir como director técnico en este presente tan delicado de Independiente. El ídolo de Boca se hizo cargo del plantel superior del "Rojo" con el máximo objetivo de mantener la categoría de cara al 2024, con 13 fechas por delante en la Copa de la Liga Profesional vigente.

El protagonista es nada menos que Ricardo Caruso Lombardi, un experto en salvar a distintos equipos del descenso en el fútbol argentino. El DT de 61 años no dirige desde 2021, le brindó una entrevista al programa Fulbo Champagne por Radio La Red (AM 910) y liquidó al "Apache", además de a la prensa deportiva a nivel nacional.

Caruso Lombardi aniquiló a Tevez por ser el DT de Independiente: "Es una risa"

A pura sinceridad, el estratega que tiene más de tres décadas de carrera fue crítico con "Carlitos". De un paso positivo por la "Academia" en 2009, cuando lo salvó de la Promoción, recordó: "En Racing, cuando agarré, había varios técnicos de renombre que se habían bajado porque no pelearon el descenso nunca". Acerca del complejo contexto actual del "Rey de Copas", se explayó: "Para mí, salvar a Independiente es como tomar un mate a las 9 de la mañana. Once descensos seguidos peleé, me salvé en diez... Para mí es una joda".

Con Arsenal prácticamente descendido por la tabla del promedio, solamente bajará un equipo más a la Primera Nacional por la tabla anual de cara a 2024. Si bien hoy el "Diablo" debería disputar un desempate con Huracán y Colón de Santa Fe para zafar, hay muchos clubes en pocos puntos. Según Caruso, es muy probable que el elenco de Avellaneda consiga el objetivo porque "salvar a Independiente es una risa, porque ganás dos partidos y nada más... Por lo menos, hay seis equipos que son menos que Independiente".

Admirador de Ricardo Bochini, el extécnico de San Lorenzo aclaró que dirigir al "Rojo" hubiera sido un placer e incluso "mucho más fácil que otros momentos en otros clubes". Durísimo contra el periodismo deportivo en general, Lombardi opinó que "están haciendo toda una novela que no tiene sentido, no está tan grave como todo el mundo quiere". Por último, explicó por qué no lidera a un plantel desde hace dos años: "No me muero de locura por dirigir. Tengo 30 años de trayectoria y no hay un equipo que no me quiera, no es casualidad...".

Caruso Lombardi atacó a Tevez como DT de Independiente.

Las estadísticas de Tevez como DT de Rosario Central

24 partidos oficiales entre mayo y noviembre de 2022.

6 victorias.

11 empates.

7 derrotas.

40,8 % de efectividad.

Cuándo es el debut de Tevez como DT de Independiente

El entrenador se estrenará en el "Rojo" frente a Vélez el domingo 27 de agosto de 2023 a las 19.15 horas en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini de Avellaneda, con el arbitraje de Fernando Rapallini. El duelo será por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional.