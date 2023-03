Stillitano no es más el DT de Independiente: los posibles reemplazantes

Leandro Stillitano no es más el entrenador de Independiente, después del empate frente a Colón de Santa Fe como local y de los siete partidos sin ganar. Una vez culminado el 2-2 ante "El Sabalero", el director manifestó en la conferencia de prensa que estaba "con fuerzas para seguir". Sin embargo, casi dos horas más tarde, el club de Avellaneda publicó un comunicado en el que informó que "de común acuerdo" con el DT arreglaron su salida. El presidente Fabián Doman y el manager Pablo Cavallero le comunicaron al exayudante de campo de Ariel Holan, en el hotel, que su breve ciclo de ocho partidos estaba terminado.

Ahora, Pedro Damián Monzón será el técnico frente a Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina el domingo 26 de marzo de 2023. Sin embargo "El Moncho", un ídolo de la institución, no continuará al frente del plantel profesional y todo indica que el nuevo DT debutará en la novena fecha de la Liga en el clásico ante San Lorenzo como visitante.

Stillitano no es más el DT de Independiente: los candidatos a reemplazarlo

Aunque todavía es muy prematuro para la dirigencia para dialogar con algún otro estratega, el preferido del público en las redes sociales es Holan, ganador de la Copa Sudamericana 2017 y de la Suruga Bank 2018. No obstante, hay otros colegas que tienen tantas posibilidades como él: Matías Almeyda, Hernán Crespo, Mauricio Pellegrino, Carlos Tevez y Sebastián Battaglia. Más allá de que también fueron mencionados, quedaron descartados Gustavo Alfaro, José Pekerman y Ricardo Caruso Lombardi.

La apuesta de la dirigencia será por un DT "consagrado" y no por una "apuesta" como fue Stillitano, que salió muy mal. De los ocho encuentros oficiales dirigidos, su equipo ganó apenas uno, empató cinco y perdió dos. La fecha FIFA favorece al "Rojo" en este sentido, ya que habrá dos semanas de "parate" en la Liga.

Stillitano no queria irse de Independiente: "Estamos con fuerzas"

En la conferencia posterior al partido en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, el entrenador manifestó que "el hincha tiene derecho a expresarse" y añadió: "Nosotros somos los primeros que queremos ganar. Estamos con fuerzas y sabemos que tenemos que mejorar". "Mientras vea respuestas de los jugadores, voy a seguir. Me siento fuerte, me siento bien y ya pienso en trabajar en el partido de Copa Argentina. Cuando me trajeron sabíamos que esto podía pasar”, reconoció.

Directamente con un mensaje para los fanáticos, amplió: "Les pido que aguanten. Cuando ganemos, esto va a cambiar". "Hablé con los dirigentes y voy a seguir porque veo ganas en los jugadores. Soy el primero que quiere ganar y el primer autocrítico”, completó.

Cuándo juega Independiente

El "Rey de Copas" enfrentará a Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina 2023 el domingo 26 de marzo a las 17 horas en el estadio Ciudad de La Plata. La transmisión del partido en vivo en la televisión será del canal de cable TyC Sports, mientras que el streaming online estará a cargo de su plataforma exclusiva TyC Sports Play. Además, habrá otras opciones como DirecTV GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.