Sorpresa en Independiente: la apuesta de Vaccari en el once titular contra Talleres

El 'Rojo' llega tras debutar con un triunfo frente a Sarmiento de Junín por 2 a 1.

Independiente visitará este miércoles a partir de las 17 horas a Talleres de Córdoba por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional. El 'Rojo, que viene de un triunfo por 2 a 1 frente a Sarmiento de Junín en su debut, no podrá contar con Santiago Montiel; el ex Argentinos Juniors se desgarró la cara posterior de su muslo derecho y no estará presente en el duelo contra la 'T'. Por este motivo, el entrenador Julio Vaccari realizó un cambio en el once titular y sorprendió a todos con su elección.

Cuando todo parecía indicar que Luciano Cabral, uno de los refuerzos en este mercado de pases y quien hizo su presentación en la primera jornada del torneo local, sería el que ocupe el lugar de Montiel, el DT tomó la decisión de no incluirlo entre los titulares. Con la intención de mantener el esquema 4-3-3 que utilizó frente al 'Verde', Vaccari eligió a Santiago Salle, lateral derecho de 20 años, para que vaya de arranque en el duelo con el cuadro cordobés. A pesar de que no es su posición natural, la joven promesa de las inferiores del club (fue capitán de la Reserva en 2024 y ya lleva 21 partidos con el primer equipo) puede desempeñarse como extremo para suplir la falta de una de las figuras del plantel en esa posición.

Los números de Santiago Salle como futbolista profesional

28 partidos disputados (debutó el 3 de junio de 2024 en un empate 0 a 0 frente a Defensa y Justicia).

Dos tarjetas amarillas.

Una asistencia.

La posible formación de Independiente para enfrentar a Talleres de Córdoba por la Copa de la Liga Profesional

Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Adrián Spörle; Felipe Loyola, Iván Marcone, Lautaro Millán; Santiago Salle, Gabriel Ávalos y Diego Tarzia. DT: Julio Vaccari.

Salle por Montiel será la única modificación que hará Vaccari respecto del partido con Sarmiento de Junín.

Alarma en Independiente: un poderoso equipo busca a una figura por millones de dólares

Independiente comezó el 2025 con una sonrisa por la victoria ante Sarmiento de Junín, pero en las últimas horas sonaron las alarmas en Avellaneda. Es que, tras el debut del equipo de Julio Vaccari, un poderoso equipo de América puso los ojos Kevin Lomónaco y podría hacer una importante oferta antes de que finalice el mercado de pases.

Según información de ESPN y medios mexicanos, el Monterrey, dirigido por Martín Demichelis, está interesado en el defensor argentino luego del gran 2024 que tuvo en nuestro país. Si bien hasta el momento no existieron negociaciones, la dirigencia del club mexicano se contactó con el entorno del jugador para concoer sus pretensiones.

En Avellaneda están al tanto del deseo de Monterrey y, en caso de que se inicien charlas, pedirían 15 millones de dólares por el 100% de la ficha de Lomóncaco, cifra que le permitiría, en caso de alcanzar un acuerdo, solventar todas las deudas que viene arrastrando el club desde hace varios años.