Sonríe Vaccari: Independiente cerró al primer refuerzo y va por un excompañero de Messi

Sonríe Vaccari: Independiente cerró a un refuerzo y va por un excompañero de Messi

Independiente celebra no sólo la llegada de un nuevo año de vida para el club, sino también del 2025 y la llegada del primer refuerzo para el plantel de Julio Vaccari. Después de las negociaciones, la dirigencia llegó a un acuerdo con otro equipo para concretar el arribo de un futbolista que ya estaba en los planes del cuerpo técnico y que finalmente se llevó a cabo. Además, trascendió que van por un excompañero de Lionel Messi.

El jugador que se sumará es nada más y nada menos que Luciano Cabral, quien formaba parte del León de México y ahora seguirá su carrera en el "Rojo" de Avellaneda. A través de las cuentas oficiales confirmaron el acuerdo y dieron detalles acerca de cómo se gestó. A su vez, se supo que Nicolás Freire, quien vestía los colores del Inter Miami de la MLS de Estados Unidos es otro de los apuntados en este mercado de pases.

Según informaron, Independiente adquirió el 70% de la ficha de Cabral y su contrato se extenderá hasta diciembre del 2027. Con dicha información a través de un posteo, el club le dio la bienvenida al volante que disputará no sólo los torneos locales, sino también la Copa Sudamericana. Cabe destacar que el desequilibrante mediocampista transitó la etapa más dura de su vida cuando en 2019 lo declararon culpable en una causa por homicidio por un episodio sucedido a inicios de 2017, del cual fue hallado culpable en 2019 y condenado a prisión por 10 años -salió en libertad condicional por buena conducta-.

En cuanto a Freire, quedó en condición de libre tras su paso por el Inter Miami donde no terminó de la mejor manera después de sufrir una rotura de ligamentos en su rodilla derecha el pasado mes de mayo. De ahí en más no volvió a sumar minutos en cancha y en el conjunto que ahora dirige Javier Mascherano ya no lo tendrán en cuenta. De esta manera, el "Rojo" ya avanzó y el defensor retornaría al país tras 8 años después de lo que fue su salida de Argentinos Juniors.

Los números de Luciano Cabral en su carrera

Clubes : C.A.I -Comisión de Actividades Infantiles-; Argentinos Juniors; Athletico Paranaense de Brasil; Coquimbo Unido de Chile y Club León de México.

: C.A.I -Comisión de Actividades Infantiles-; Argentinos Juniors; Athletico Paranaense de Brasil; Coquimbo Unido de Chile y Club León de México. Partidos jugados : 132.

: 132. Goles : 12.

: 12. Asistencias: 11.

Independiente busca otro refuerzo de jerarquía para darle el gusto a Vaccari

Independiente ya tiene su mente en el 2025 y, con el objetivo en la Copa Sudamericana, avanza en el mercado de pases para darle el gusto a Julio Vaccari. La dirigencia no para sobre el cierre del año y quiere como refuerzo a Rodrigo Fernández Cedrés, el uruguayo que la pasada temporada jugó en Newell 's Old Boys pero que pertenece al Santos de Brasil.

Aunque por el momento no hay gestiones formales, Independiente se contactó con su entorno y lo puso como una de sus prioridades a Fernández Cedrés para tenerlo cuando comience la pretemporada los primeros días de enero. Como el oriundo de Montevideo no continuará en el conjunto rosarino, ya que "la Lepra" no hará uso de la opción de compra de $1.000.000 por el 50%, en el "Rojo" buscan acelerar su llegada. Si bien ya tiene cerrado el arribo del chileno Pablo galdames, que llegará libre tras su paso por Vasco Da Gama, Vaccari quiere una opción más como mediocampista central para competir con Iván Marcone, que renovará su contrato pero no tendrá el mismo protagonismo que tuvo en 2024.