Vaccari se calentó en la conferencia de prensa de Independiente.

Julio Vaccari, el entrenador de Independiente, se molestó en la conferencia de prensa posterior a la derrota por 1-0 frente a Huracán como visitante. El equipo perdió el invicto de doce partidos en la Liga Profesional de Fútbol 2024 y peligra su clasificación a la próxima Copa Sudamericana, aunque el director técnico destacó las estadísticas en líneas generales desde que asumió en el cargo el 4 de octubre pasado.

Durante el diálogo con los medios de comunicación en la sala del Estadio Tomás Adolfo Ducó, el ex DT de Vélez y Defensa y Justicia se fastidió por una pregunta de Damián "Talibán" Iribarren de ESPN. De hecho, hizo hincapié en la comparación entre el poderío económico de River Plate y Racing con el del "Rojo" en la actualidad.

"Lo perdimos con nada", comenzó el entrenador en la conferencia de prensa posterior a la derrota ante Huracán. "El partido lo perdimos con nada, es la bronca más grande. Si bien es cierto que el equipo no funcionó en la parte ofensiva con mucha claridad, lo habíamos neutralizado bien", analizó el estratega. "En una jugada quedamos muy abiertos, sabíamos de la velocidad de (Walter) Mazzanti, aprovecharon y lo perdimos, pero creo que en líneas generales se jugó de igual a igual, lo fuimos a buscar pero es verdad que sin la lucidez que a uno le gustaría que exista", remarcó.

Cuando Iribarren le consultó si confía en "revertir la situación", el técnico se sorprendió y reaccionó: "¿Qué situación?". Cuando el cronista le mencionó que el equipo "es un electrocardiograma" por los vaivenes en los resultados obtenidos, el ex Vélez lo cruzó y le recordó la racha de doce duelos sin perder antes de este: "Se gana, se empata, se gana, se empata, se gana, se empata y se perdió...".

Sin embargo, cuando el periodista de ESPN le remarcó al DT que Vélez lo eliminó de la Copa Argentina, Vaccari le dejó en claro que el rival es hoy "el mejor equipo del fútbol argentino". "¿Vos viste todos los partidos? ¿Qué equipo fue superior a Independiente?", preguntó el técnico. Entonces, el "Tali" le devolvió: "Racing, Sarmiento...". Allí fue cuando el técnico dijo: "Si Racing no nos supera con dos jugadores de más, no hay fútbol", aunque la segunda expulsión del "Rey de Copas" en el clásico de Avellaneda fue recién a los 90 minutos.

"¿Querés decirme River? También nos echaron a uno a los diez minutos. ¿Para vos hoy fue superior Huracán? Para mí no fue superior para nada", consideró Julio. Ante la consulta del cronista sobre si no clasificar a la Sudamericana sería un fracaso, el estratega respondió: "Depende de dónde lo mires y lo evalúes, cuando uno que hace un análisis para saber si esto es positivo o negativo tiene que saber el punto de partida, el material, los futbolistas, el proyecto institucional, situaciones, etc. Y qué se alcanza con lo que uno tiene".

"Soy autocrítico, soy el primero que dice que este Independiente no siempre juega como a mí me gusta. Me gustaría que juegue mejor, quiero corregir un montón de situaciones, miles, pero vuelvo a repetir, no hay ningún equipo que nos haya superado seriamente, y miré tres veces cada partido", amplió Vaccari. Y remató: "Estos chicos compitieron de igual a igual en todos los partidos que enfrentaron y a muchos, con muchos menos recursos... ¡Con muchísimos menos recursos! Es probable que te superen River o Racing... ¡Si ellos pagaron 15 millones de dólares y vos no pusiste un peso para traer refuerzos! Después sacá la cuenta, desde que estoy yo con los refuerzos, a ver cuántos puntos sacamos. Si no estamos entre los tres primeros, pega en el palo. Hacé la tarea para la próxima, por favor, te lo pido porque no yo tengo ganar de hacerla. Pero hacela".

Los números de Vaccari como DT de Independiente