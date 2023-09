Independiente pierde a una pieza clave contra Racing y Carlos Tevez sufre

Independiente sufrirá una ausencia determinante para el clásico de Avellaneda frente a Racing, por la Copa de la Liga Profesional 2023. El jugador al que pierde Carlos Tevez.

Independiente pierde a una de sus figuras para enfrentar a Racing en el clásico de Avellaneda, por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023. Preocupado, el entrenador Carlos Tevez deberá rearmar la defensa para visitar al equipo de su excompañero Fernando Gago en el Cilindro.

Durante el entrenamiento matutino del miércoles 27 de septiembre, Mauricio Isla no pudo terminar la práctica porque volvió a sentir una molestia física. Por lo tanto, si bien todavía no está descartado para el partido, es casi imposible que pueda estar desde el arranque. El lateral derecho chileno de 35 años no sumó minutos en el empate 0-0 contra Instituto de Córdoba porque arrastraba una sobrecarga muscular y el director técnico no quiso arriesgarlo.

De esta manera, tras la rescisión del contrato de Luciano Gómez, el puesto de "4" en Independiente se lo disputan Julio Buffarini y Patricio Ostachuk. Como el ex San Lorenzo tuvo un flojo rendimiento ante "La Gloria", el juvenil pelea por ese lugar. Sin la alternativa del uruguayo Baltasar Barcia, también lastimado, otra variante es que Cristian Báez abandone la zaga para ser lateral, por lo que en la central quedarían entonces Joaquín Laso y el colombiano Felipe Aguilar.

Independiente recupera jugadores para enfrentar a Racing

No obstante, las buenas noticias para Tevez pasan por Ayrton Costa y Lucas "Saltita" González, ya rehabilitados de las lesiones que los marginaron de los últimos encuentros. El defensor zurdo llegaría con lo justo al encuentro tras el desgarro en el bíceps femoral izquierdo, mientras que el mediocampista de contención acaba de superar un desgarro.

Isla llegó a Independiente y se adueñó del lateral derecho.

Las bajas de Independiente vs. Racing

Baltasar Barcia : desprendimiento en la cicatriz de un desgarro.

: desprendimiento en la cicatriz de un desgarro. Santiago Toloza : esguince en el tobillo derecho.

: esguince en el tobillo derecho. Rodrigo "Chila" Márquez : rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla.

: rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla. Santiago Hidalgo: desgarro en el aductor de la pierna izquierda.

Racing vs. Independiente en el clásico de Avellaneda: hora, TV en vivo y streaming

El nuevo choque en el Cilindro será el sábado 30 de septiembre de 2023 a las 19 horas por la séptima jornada de la Copa de la Liga Profesional, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales ESPN Premium y TNT Sports, para los que hay que tener contratados el servicio de cable más el del Pack Fútbol. En tanto, el streaming online correrá por las cuentas de sus respectivas plataformas Star+ y Estadio TNT Sports. Además, habrá otras opciones disponibles como por ejemplo DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.