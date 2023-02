Fuerte denuncia contra Independiente por "extorsión" en el mercado de pases

Independiente sufrió una grave denuncia por una supuesta "extorsión" en el mercado de pases de enero de 2023. La acusación pública que salpica al club de Avellaneda.

Independiente sufrió una grave denuncia por una situación ocurrida durante el mercado de pases del verano de 2023, con Sergio Barreto como el protagonista. El defensor de 23 años, surgido en las divisiones inferiores, entró en conflicto con el club por la renovación del contrato que vencerá el próximo 31 de diciembre.

En vivo en TyC Sports, el representante del zaguero, Adrián Palma, acusó al "Rojo" por extorsión en medio de las negociaciones con uno de los jugadores más regulares del primer equipo a lo largo de 2022. El agente del formoseño descargó su furia al aire, más allá de que las tratativas entre ambas partes pueden llegar a buen puerto de manera inminente para la extensión del vínculo. Por parte de la institución, ya existe una promesa de venta del futbolista para junio de 2023.

El agente de Barreto acusó a Independiente de extorsión en el mercado de pases

En el diálogo con TyC, Palma señaló que "el tema fue que en realidad no hubo mucha negociación". El empresario acusó: "Cuando esta Comisión (Directiva) asumió, se comunicaron con nosotros para presentarse y me dijeron que había que sentarse a renovar porque, en el caso de que no lo hicieran, ni siquiera podría ir a la pretemporada". El representante de "Checho" repasó que "en ese momento llegó la primera propuesta del mercado de pases, la cual no convencía, pero económicamente a Sergio le daba un cambio de vida".

Barreto, uno de los más regulares de Independiente en 2022.

Con varios interesados desde Brasil por el defensor titular del "Rey de Copas", Palma también aclaró: "Luego llegó la propuesta de Boca y, después de rechazarla, nos juntamos a hablar por primera vez. Lo único que hicimos fue mostrarnos las cartas, hicimos la cronología de lo que Barreto había perdido y ellos que querían renovar, nosotros estábamos dispuestos a hacerlo". "En la primera reunión jamás hablamos de dinero, sólo mostramos las propuestas que teníamos para el jugador. Ellos no querían venderlo, yo entiendo el problema que tenían con el América (de México) y otros más que tienen que resolver", amplió.

Palma respaldó a su representado y se sinceró cuando reveló que "la única orden que dio Barreto fue que no quería terminar mal con Independiente". Incluso, reconoció que "cuatro agentes muy importantes lo han llamado personalmente para que no renueve porque en junio podía entrar a un club". De hecho, explicó: "A nosotros nos llamaron tres clubes diferentes ofreciéndonos lo mismo".

Palma dejó el concepto más picante para la última parte de la nota, cuando remarcó que "nunca estuvo en tela de juicio negociar, lo que hubo fue extorsión". Y cerró con la idea de que "cuando el jugador no quiere negociar es el problema, cuando el club no le quiere renovar por mal rendimiento no es el problema".