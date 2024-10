Un jugador clave reaparece en Independiente y festeja Vaccari

Horas después del empate entre Independiente y Godoy Cruz de Mendoza por la fecha 19 de la Liga Profesional de Fútbol 2024, Julio Vaccari recibió una gran noticia con respecto a uno de los futbolistas de su plantel. Con el claro objetivo de clasificar a una Copa internacional para el 2025, sin dudas el regreso de una pieza clave será fundamental para afrontar lo que viene. Si bien todavía no está definido cuándo volverá al primer equipo, lo cierto es que ya está recuperado de una dolencia grave e ilusiona a los hinchas del "Rojo".

Por disposición del DT, Matías Giménez tendrá el rodaje que necesita para ser parte de este presente que atraviesa la institución a nivel futbolístico. En principio, el volante que sufrió una lesión ligamentaria en marzo de este año formará parte de la Reserva en los compromisos venideros para ganar ritmo y continuidad antes de vestir otra vez los colores del club en la Primera. Por supuesto, los fanáticos del elenco de Avellaneda tendrán que esperar unos días, pero todo indica que estará de nuevo para las últimas fechas.

El exhombre de San Martín de San Juan tiene una estadística sumamente favorable desde su arribo a la institución y es motivo suficiente para que los hinchas no pierdan la ilusión con el objetivo. Es que, a falta de ocho fechas para el final de la Liga Profesional, Independiente se mantiene con 49 unidades en la tabla general y hoy clasificaría a la Copa Sudamericana del 2025. Por supuesto, tendrá la oportunidad de seguir subiendo puestos con el paso de las jornadas y hasta soñar con la chance de entrar en la Libertadores.

Para esto será importante que Vaccari recupere en su plenitud a Giménez, quien ya demsotró su buen nivel en el verde césped y dejó atrás la rotura de ligamentos cruzados que lo marginó de las canchas por varios meses. El plan será darle minutos en Reserva y -todavía sin fecha definida- que vuelva a ser parte del plantel de Primera.

Los números de Matías Giménez en Independiente

Partidos jugados : 50.

: 50. Goles : 12.

: 12. Asistencias: 3.

La bronca de Vaccari en Independiente por la fiesta en el yate

El entrenador del "Rojo" se mostró molesto por la divulgación de las fotos y los videos de algunos jugadores de fiesta en un yate. Luego de que Godoy Cruz de Mendoza le empatara el partido sobre el final por 1-1 en Avellaneda, el director técnico de 44 años se presentó en la conferencia de prensa en la sala del stadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Más allá del análisis sobre este encuentro en sí, el centro de la escena estuvo también en lo ocurrido durante la semana previa con ciertos futbolistas, que derivó en las exclusiones de Marco Pellegrino y Diego Tarzia para el choque con el "Tomba".

Consultado al respecto, el DT que pasó por Vélez y Defensa y Justicia exhibió su fastidio por la mencionada situación. Si bien aclaró que se trató del día libre del plantel profesional, posterior a la victoria por 2-0 en la cancha de Lanús, también les pidió a los jugadores "ser más vivos" en este sentido y reconoció que ya sabía todo antes de que el polémico material audiovisual se volviera viral a través de las redes sociales.

En la conferencia posterior al 1-1 contra Godoy Cruz en Avellaneda, el estratega disparó: “Primero, no soy quien para reflexionar sobre nada. El punto de lo que se habló en las últimas horas, la verdad te voy a ser sincero… lo sabía desde el primer día. Es más, todas las fotos y videos me llegaron". Igualmente, remarcó que "primero, los futbolistas son totalmente libres", aunque al mismo tiempo recalcó: "No lo comparto y no me gustan, aunque aconsejo. Muchas redes sociales, muchas fotos, videos...". Incluso, el técnico sostuvo que a veces los jugadores "tienen que ser más vivos" y profundizó: "Pero te vuelvo a repetir, en mi día libre a mí no me mueven de mi casa. Así que tienen todo el derecho del mundo de hacer lo que quieran en su día libre, siempre y cuando rindan en los entrenamientos y en la cancha”.

Sobre esta tema, Vaccari destacó en Independiente que “no hay nada que objetar en los futbolistas, sí corregirlos y decirles que no es el camino para su profesión, lo que les va a traer buenos resultados…". Si bien en las imágenes que trascendieron se ve que participaron varios futbolistas del festejo, como por ejemplo Kevin Lomónaco y Felipe Loyola, el entrenador señaló que Tarzia y Pellegrino no fueron marginados por ello exclusivamente: "Con Diego y Marco es una situación diferente, algo que sucedió que pone en juego la salud institucional. Y cuando eso sucede, algo se rompe y hay que tomar decisiones”. Firme y de manera contundente, el estratega remató: “Soy un técnico que no me gusta castigar, que no me gusta cobrar multas; me gusta explicar y dar avisos. Pero hay determinadas situaciones que se ponen en juego en las que hay que tomar decisiones, que se quedan en el vestuario. De esa manera es donde va a quedar la situación”.