En ESPN F90 aniquilaron a la dirigencia macrista de Independiente: "¿Y la plata?"

La crisis de Independiente parece no tener fin y ahora la dirigencia macrista ni siquiera se salva de las críticas en ESPN F90. Después del blindaje mediático en los primeros meses de gestión de la cúpula actual que asumió a comienzos de octubre de 2022, en el programa de televisión principal de dicho canal fulminaron a Néstor Grindetti y a Cristian Ritondo.

El intendente de Lanús por Juntos por el Cambio, de licencia por el momento, es el presidente del "Rojo" y uno de los precandidatos a gobernador de la Provincia de Buenos Aires por el PRO por el ala de Horacio Rodríguez Larreta. Por el otro lado, Ritondo -con influencia en la institución- hará lo propio, aunque por el sector que comanda Patricia Bullrich. Ahora, ambos fueron cuestionados en el ciclo que conduce habitualmente Sebastián "Pollo" Vignolo.

En ESPN F90 fulminaron a la dirigencia macrista de Independiente: "¿Ya se fue toda?"

En la edición del miércoles 26 de julio de 2023, el cronista del "Rojo", Renato Della Paolera, asistió al estudio del canal para repasar la actualidad del club de Avellaneda. En pleno debate por la crisis que viven la institución y el equipo de Ricardo Zielinski, Oscar Ruggeri fue el más picante cuando le preguntó directamente al periodista por el dinero de la colecta encabezada por el influencer Santiago Maratea: más de tres millones de dólares al valor MEP.

"Esa es la bronca que tiene la gente: acá se prometió, cuando llegaron estos dirigentes, que con la salida de (Hugo) Moyano como presidente se iba a generar un shock económico que no se generó", vociferó Della Paolera. "Acá no hay un grupo inversor, ¡no hay plata! Tras la salida del otro presidente (Fabián Doman), que ya no está... Eso no se cumplió", recordó Renato. "No hubo un plan, perdieron 20 días negociando con Gustavo Quinteros como técnico y trajeron al ayudante de campo, (Leandro) Stillitano... ¡Y a los ocho partidos voló! Entonces vos decís, ¿cuál es el plan?", agregó con furia.

"La plata que se juntó, ¿ya se fue toda? ¿Pagaron todo, qué hicieron? ¿Ya no se junta más?", quiso saber "El Cabezón". "Ya está, ya pasó eso", quiso seguir Diego "Chavo" Fucks, al mando del programa en este caso. "¡No! ¿Qué pasó? Si están diciendo que sobró plata para traer jugadores...", insistió el exdefensor campeón del mundo.

En ESPN aniquilaron a la dirigencia macrista de Independiente.

"Le contesto rápido, porque sino... De esos seis millones (de dólares, del total de la deuda), la gente juntó tres. Más uno de (Sergio) Barreto, que fue vendido (a Pachuca de México) por dos millones", le respondió Renato. "De esos dos millones, uno fue para la inhibición. La colecta sigue, con menos intensidad, pero se levantó la inhibición: Independiente puede incorporar", aclaró Della Paolera. Luego de haber mencionado a algunos probables refuerzos del "Rey de Copas", Ruggeri reiteró: "Pero si no tenés plata, ¿cómo hacés?".

"Vos decís que no tenía plata, ¡pero trajeron once jugadores! De los cuales tres son titulares, dos alternan y los otros son suplentes. Ahí se tiene que corregir", apuntó el cronista de Independiente. "Ahora no está para hacer apuestas, está para armar un equipo que lo salve de esta situación", acotó Ruggeri. En esa línea, Renato remarcó que "si no traen refuerzos ahora, es un escándalo" y destacó que "Ariel Holan (ex entrenador del equipo) está cancelado por algunos dirigentes" por su conflictiva salida del club en 2019. "Es una locura: dos dirigentes no te pueden parar la vuelta del mejor técnico que tuvo en los últimos 25 años...", cerró Fucks.